Real Madrid telah menegaskan sikapnya terkait kemungkinan merekrut dua pemain, yakni Rodri, gelandang Manchester City, dan Michael Olise, sayap Bayern Munich, setelah selama periode terakhir mencuat pembicaraan mengenai kemungkinan kepindahan keduanya ke skuad klub Kerajaan tersebut pada bursa transfer musim panas ini.

Menurut yang dilaporkan jaringan "The Athletic", sumber-sumber di internal Real Madrid menegaskan bahwa Rodri tidak masuk dalam rencana klub untuk saat ini, meski penampilan mengesankan yang ditunjukkan pemain tersebut bersama timnas Spanyol, serta keberhasilannya meraih penghargaan pemain terbaik Piala Dunia 2026.

Hal itu terjadi meski adanya laporan-laporan terkini, yang terbaru darisurat kabar Marca, yang menyebutkan bahwa Rodri sangat berhasrat untuk mengenakan seragam Real Madrid, dan bahwa sebagian anggota dewan direksi saat ini menekan presiden klub Florentino Perez untuk mengevaluasi kembali sejauh mana kelayakan transfer tersebut.

Nama Rodri sebelumnya sempat dikaitkan kuat dengan kepindahan ke Real Madrid, terutama karena pemain tersebut memiliki pengalaman besar di La Liga bersama klub sebelumnya, Atletico, namun sumber-sumber klub menegaskan bahwa gelandang berkebangsaan Spanyol itu bukan bagian dari rencana Real Madrid di bursa transfer kali ini.

The Athletic menyebutkan, terkait Michael Olise, bahwa sikap Real Madrid juga tidak berubah, di mana klub masih membantah adanya negosiasi dengan Bayern Munich mengenai perekrutan sayap berkebangsaan Prancis tersebut.

Klub sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah keterlibatan dalam negosiasi untuk mendatangkan Olise.

Jaringan tersebut menegaskan bahwa perekrutan pemain itu pada musim panas ini tidak dipandang oleh Real Madrid sebagai transfer yang bisa direalisasikan untuk saat ini.

Hal itu terjadi di saat Real Madrid berfokus untuk menyempurnakan proyeknya di bawah kepemimpinan pelatih Jose Mourinho, yang berkeinginan memperkuat skuad tim dengan merekrut seorang bek baru dan seorang gelandang tambahan, namun manajemen klub menilai bahwa sebagian besar pekerjaan di bursa transfer telah rampung, dan bahwa prioritas pada tahap mendatang akan tertuju pada melepas sejumlah pemain sebelum memikirkan transfer-transfer baru.

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