Timnas Portugal meraih kemenangan kedua secara beruntun di UEFA Nations League, setelah mengalahkan tuan rumah Norwegia (2-1) dalam pertandingan yang hanya disaksikan sang bintang Cristiano Ronaldo dari bangku cadangan.

Portugal memasuki laga dengan skema menyerang yang dipimpin Goncalo Ramos dan Joao Felix, menyusul keputusan pelatih Jorge Jesus untuk menyimpan Ronaldo di luar susunan pemain inti, sementara Norwegia mengandalkan mesin golnya Erling Haaland, di samping Sorloth dan Nusa.

Meski tuan rumah memulai laga dengan kuat, Portugal justru yang lebih dulu mencetak gol pada menit ke-17, setelah Neto mengirimkan umpan silang kepada Joao Felix, yang memanfaatkannya dan melepaskan tembakan akurat ke dalam gawang, memberikan keunggulan bagi timnas negaranya.

Norwegia berhasil menyamakan kedudukan di awal babak kedua, setelah Haaland memanfaatkan kesalahan kiper Diogo Costa dalam mengantisipasi tendangan bebas yang dieksekusi Martin Odegaard, lalu menempatkan bola ke dalam gawang yang kosong pada menit ke-51.

Namun kedudukan imbang itu tidak bertahan lama, karena Goncalo Ramos kembali membawa Portugal unggul hanya 3 menit kemudian, dengan memanfaatkan kesalahan fatal dari kiper Orjan Nyland, untuk lolos sendirian menghadapi gawang dan mengangkat bola di atasnya dengan cara yang indah, mencetak gol kedua bagi tim tamu.

Setelah itu, Jesus memasukkan Rafael Leao dan Vitinha, dalam upaya mempertahankan keunggulan dan memperbesar skor, tetapi Portugal harus puas dengan kemenangan (2-1), meraih kemenangan kedua secara beruntun dan melanjutkan perjalanan mereka dengan kuat di grup tersebut.

Kekalahan ini terbilang luar biasa, karena kekalahan terakhir timnas Norwegia di kandangnya sebelum menghadapi Portugal adalah melawan Spanyol dengan skor 1-0, pada 15 Oktober 2023, dalam ajang kualifikasi menuju Euro 2024.

Sejak kekalahan tersebut, timnas Norwegia menjaga catatannya tetap tanpa kekalahan dalam pertandingan-pertandingan di stadionnya di ibu kota Oslo sepanjang 15 pertandingan beruntun, yang di dalamnya meraih 11 kemenangan berbanding 4 hasil imbang, sebelum rangkaian tersebut terhenti oleh kekalahan dari Portugal.