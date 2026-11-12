Di bawah tatapan bintang Barcelona: putra Ronaldo mencuri perhatian bersama timnas junior Portugal

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Cristiano Jr. menjalani penampilan perdananya bersama timnas Portugal U-17, dalam kemenangan besar yang diraih timnas negaranya atas Andorra, dalam rangka babak kualifikasi menuju Piala Eropa U-17.

Iklan

Surat kabar AS menyebutkan, "Tidak ada dalam gaya bermain Cristiano Junior yang menunjukkan bahwa dia adalah salinan dari ayahnya, Cristiano Ronaldo, tetapi kariernya terus berjalan ke arah yang benar."

Cristiano Junior tidak memulai pertandingan dalam susunan pemain inti, dan juga tidak mengenakan kaus bernomor 7, yang justru sudah dikenakan oleh ayahnya pada usia yang sama bersama timnas, tetapi dia nyaris mencetak gol yang luar biasa pada pertandingan pertamanya dalam fase baru dari karier internasionalnya ini.

Bahkan para pemain timnas utama Portugal, di antaranya Vitinha dan bintang Barcelona Joao Cancelo, serta Joao Felix dan Joao Neves, mengikuti pertandingan ini dengan penuh perhatian dan antusiasme dari dalam kompleks olahraga di Oeiras.

Putra Cristiano Ronaldo itu masuk ke lapangan pada menit ke-73, saat sang pelatih melakukan perubahan pada cara bermain timnas Portugal dengan mengandalkan para penyerang di lini depan.

Iklan Iklan

Faktanya, postur fisiknya membuat dia tidak tampak asing dengan atmosfer kompetisi. Meski usianya baru 16 tahun, perawakannya yang tinggi dan ramping menarik perhatian.

Topik Terkait

Meski dia masih membutuhkan lebih banyak perkembangan fisik, yang merupakan hal wajar pada rentang usia ini, tinggi badannya memberinya kemampuan untuk menjadi ancaman dalam bola-bola atas.

Bukan hal yang mengejutkan apabila Cristiano Junior, saat skor menunjukkan keunggulan Portugal dengan empat gol tanpa balas, mendapatkan peluang terbaik timnas negaranya pada menit ke-86 untuk menambah satu gol lagi, mengingat bintang gemilang Diego Farinha sudah mencetak dua gol.

Iklan

Peluang itu datang dari umpan silang dari sisi kiri yang sampai kepadanya di dalam kotak penalti. Meski ada dua pemain bertahan di dekatnya, dan dia berhasil menanduk bola untuk mencoba mengarahkannya ke gawang, bola melesat di samping tiang dan keluar lapangan. Bangku cadangan sempat merayakan gol karena mengira bola sudah bersarang di jala.

Dengan kaus bernomor 18, pertandingan tidak menyaksikan banyak momen bagi pemain akademi Al Nassr itu, yang dengan satu dan lain cara terus menapaki jejak ayahnya di lapangan sepak bola, di mana setiap langkah yang dia lakukan tunduk pada pengamatan dan pemantauan yang ketat.