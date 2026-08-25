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Rayo Vallecano de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

"Di bawah standar dan berpihak kepada Los Blancos": Terungkap identitas wasit laga Real Madrid vs Sociedad

Real Madrid vs Real Sociedad
Real Madrid
Real Sociedad
LaLiga
Spanyol

Pilihan kontroversial

Komite Wasit Federasi Sepakbola Spanyol mengumumkan penunjukan Mateu Busquets Ferrer untuk memimpin pertandingan Real Madrid melawan Real Sociedad, yang dijadwalkan berlangsung besok, dalam ajang La Liga.

Penunjukan Busquets Ferrer untuk pertandingan ini datang beberapa bulan setelah ia memimpin duel Real Madrid melawan Atletico Madrid di babak semifinal Piala Super Spanyol 2026, yang menyaksikan salah satu kasus wasit paling kontroversial di turnamen tersebut.

Sang wasit sebelumnya menghadiahkan sebuah pelanggaran untuk Real Madrid setelah Jude Bellingham terjatuh akibat kontak dengan Conor Gallagher pada menit-menit awal pertandingan, sebelum Federico Valverde mengubah tendangan bebas itu menjadi gol indah yang memberi keunggulan bagi tim Kerajaan.

Insiden itu memicu protes dari pihak Atletico Madrid, setelah tim tersebut menilai bahwa Gallagher tidak melakukan pelanggaran yang layak diganjar tendangan bebas, hal yang didukung oleh mantan wasit Spanyol Iturralde Gonzalez, yang menegaskan melalui "Cadena SER" bahwa "tidak ada pelanggaran" dalam insiden itu.

Kontroversi tidak berhenti pada kasus ini, karena pertandingan tersebut kemudian menyaksikan tuntutan dari Atletico untuk mendapatkan penalti setelah Giuliano Simeone terjatuh di dalam kotak penalti akibat kontak dengan Eduardo Camavinga, tetapi Busquets Ferrer memerintahkan pertandingan dilanjutkan.

LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO

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Kinerja sang wasit juga mendapat kritik dari kalangan wasit dan media, di mana situs "Archivo VAR" memberi Busquets Ferrer penilaian di bawah standar, yakni 3 dari 10, sambil mengkritik cara ia memimpin pertandingan dan kriterianya dalam menyikapi sejumlah pelanggaran serta kartu.

Dalam analisis lain, surat kabar "AS" menyebutkan bahwa Real Madrid tidak memiliki alasan untuk mengeluhkan sang wasit, dan menganggap bahwa sejumlah keputusannya justru menguntungkan tim tersebut, di antaranya penghitungan pelanggaran yang menghasilkan gol Valverde.

Sementara surat kabar "El Nacional" menggunakan nada yang lebih tajam, dengan menilai bahwa pertandingan itu menyaksikan "kontroversi wasit" dan keberpihakan kepada Real Madrid, serta menggambarkan pelanggaran yang mendahului gol Valverde sebagai sesuatu yang tidak ada, disertai kritik lain terhadap keputusan-keputusan Busquets Ferrer sepanjang laga.

Sang wasit Spanyol kini kembali memimpin pertandingan Real Madrid melawan Real Sociedad, di tengah perhatian terhadap apa yang akan ia tampilkan dalam duel tersebut, setelah insiden yang membuat namanya hadir dalam perbincangan seputar wasit menyusul derbi Madrid terakhir.

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