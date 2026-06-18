Di bawah sorotan Real Madrid... Resmi: Liverpool mengumumkan perekrutan pengganti Mohamed Salah

Klub Inggris Liverpool hari ini, Kamis, mengumumkan secara resmi telah merekrut penyerang asal Spanyol, Víctor Muñoz, yang didatangkan dari Osasuna, untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh bintang Mesir Mohamed Salah yang akan hengkang dari Anfield.

Klub tersebut menegaskan, dalam pernyataan resmi, bahwa kesepakatan tersebut telah final, dengan syarat hanya menunggu proses perolehan izin kerja dan pengesahan internasional, sambil menyebutkan bahwa sang pemain telah menandatangani kontrak jangka panjang setelah lulus tes medis di markas tim nasional Spanyol di kota Tennessee, Amerika Serikat.

Saat ini, Muñoz sedang membela timnas negaranya di Piala Dunia 2026, dan akan bergabung dengan skuad asuhan pelatih Andoni Iraola setelah menyelesaikan tugas internasionalnya.

Sebelumnya, sejumlah laporan media mengaitkan pemain berusia 22 tahun tersebut dengan kepindahan ke Newcastle United, yang telah memasuki tahap negosiasi lanjutan dengan Osasuna dan agen sang pemain, serta hampir menyelesaikan kesepakatan senilai 35 juta euro ditambah 5 juta euro sebagai bonus.

Namun, Liverpool akhirnya memenangkan persaingan tersebut, setelah memutuskan untuk membayar klausul pelepasan sebesar 40 juta euro, sehingga salah satu bintang terkemuka musim lalu di La Liga pun pindah ke “Anfield”.

Menurut laporan media Spanyol, Real Madrid mengikuti perkembangan transfer ini dengan sangat cermat, terutama karena klub tersebut memiliki 50% hak penjualan pemain tersebut, serta klausul hak pembelian kembali yang belum diaktifkan, yang berarti mereka berhak atas setengah dari nilai transfer.

Muñoz pindah ke Osasuna musim panas lalu dari Real Madrid, setelah meniti karier di akademi klub tersebut dan tampil dalam empat pertandingan bersama tim utama, sebelum menunjukkan performa gemilang pada musim pertamanya bersama tim asal Basque tersebut.

Pemain ini tampil dalam 34 pertandingan di berbagai kompetisi selama musim lalu, mencetak 7 gol dan memberikan 5 assist, sehingga ia mendapat panggilan pertamanya ke tim nasional Spanyol, di mana ia bermain dalam dua pertandingan internasional dan mencetak satu gol pada penampilan perdananya melawan Serbia.

Dengan selesainya kesepakatan ini, Muñoz menjadi rekrutan penyerang pertama Liverpool di era pelatih Andoni Iraola, sekaligus mencatatkan namanya dalam sejarah Osasuna sebagai transfer termahal yang pernah dilakukan klub tersebut, sementara ia bersiap menghadapi tugas berat untuk mengisi kekosongan yang akan ditinggalkan oleh Mohamed Salah setelah berakhirnya kariernya bersama “The Reds”.

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