Di bawah sorotan Al-Owais... Salem Al-Dosari merangkak menuju takhta bersejarah Al-Da'ee

Salem Al-Dossari, kapten tim nasional Arab Saudi, terus melangkah menuju prestasi bersejarah para pemain "Al-Akhdar" di Piala Dunia, yang dipimpin oleh kiper legendaris Mohammed Al-Deayea, di bawah sorotan rekan setimnya Mohammed Al-Owais.

Timnas Saudi akan berhadapan dengan timnas Spanyol, hari ini Minggu, di Stadion Mercedes-Benz di kota Atlanta, Amerika Serikat, dalam pertandingan putaran kedua fase grup Piala Dunia 2026.

Pelatih asal Yunani, Georgios Donis, yang menjabat sebagai pelatih kepala timnas Saudi, mengumumkan susunan pemain resmi untuk pertandingan tersebut, yang mencakup kehadiran duet Salem Al-Dossari dan Mohammed Al-Owais untuk kedua kalinya berturut-turut, setelah pertandingan melawan Uruguay.

Menurut jurnalis Saudi Nawaf Al-Aqil, Salem Al-Dossari akan memainkan pertandingan kedelapannya sepanjang sejarah di Piala Dunia, setelah tampil dalam 3 pertandingan di Piala Dunia 2018 dan sebanyak itu pula pada 2022, ditambah pertandingan melawan Uruguay.

"Al-Tornado" saat ini berada di peringkat kelima dalam daftar pemain Saudi dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia, tertinggal satu pertandingan dari tiga pemain, yaitu Sami Al-Jaber, Hussein Abdul Ghani, dan Abdullah Suleiman.

Al-Dosari membutuhkan dua pertandingan lagi untuk naik ke posisi teratas, sejajar dengan kiper Mohammed Al-Deayea yang telah bermain dalam 10 pertandingan, yang berarti “Al-Akhdar” harus lolos ke babak 32 besar.

Sedangkan Al-Owais berada di peringkat keenam dalam daftar tersebut, di mana pertandingan ini akan menjadi yang keenam baginya dalam sejarah Piala Dunia, setelah ia tampil dalam 4 pertandingan pada turnamen 2018 dan 2022, serta pertandingan melawan Uruguay.