Di bawah pengawasan tiga raksasa... Barcelona menanti tawaran fantastis untuk penjualan Olmo

Pasar transfer Eropa sedang ramai dengan kabar seputar Dani Olmo, bintang Barcelona, yang menjadi incaran banyak klub Eropa.

Menurut situs Fichajes, klub-klub seperti Manchester City, Paris Saint-Germain, dan Arsenal memimpin daftar klub yang tertarik untuk merekrut gelandang serang asal Spanyol tersebut.

Pep Guardiola melihat Olmo sebagai pengganti ideal untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Bernardo Silva, dan The Sky Blues telah mengajukan tawaran awal sebesar 100 juta euro untuk meyakinkan Barcelona melepasnya.

Sementara itu, Paris yang dipimpin oleh Luis Enrique, berupaya untuk kembali bersatu dengan mantan pemainnya di tim nasional Spanyol, sebagai bagian dari proyek baru di Parc des Princes, yang mengandalkan disiplin taktis.

Sementara itu, Arsenal memantau situasi Olmo dengan cermat, meyakini bahwa ia sangat cocok dengan gaya permainan tim London tersebut.

Meskipun ada minat yang begitu besar, Barcelona tetap bersikeras mempertahankan pemainnya, yang kontraknya berlaku hingga 2030, dengan klausul pelepasan sebesar 580 juta euro, kecuali jika ada "tawaran fantastis" yang benar-benar masuk.

