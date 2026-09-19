Real Madrid berhasil meraih gelar Piala Interkontinental U-20 setelah mengalahkan klub Chili, Santiago Wanderers, dengan skor 3-1 pada laga final yang digelar di Stadion Santiago Bernabeu, disaksikan lebih dari 50 ribu penonton.

Daniel Yanez membuka keunggulan Real Madrid melalui tendangan bebas langsung sesaat setelah setengah jam pertandingan berjalan, sebelum Cristian Silva menyamakan kedudukan bagi tim Chili usai turun minum. Namun, Fran Santamaria kembali membawa tim Spanyol unggul pada menit ke-81, sebelum Roberto Martin memastikan gelar melalui gol ketiga di masa tambahan waktu.

Santiago Wanderers menjalani sebagian besar pertandingan dengan jumlah pemain berkurang, setelah Alexander Dubo diusir keluar lapangan pada menit ke-25 menyusul tekel keras terhadap Yanez, sebelum kartu merah kembali berdatangan, hingga jumlah pemain tim Chili menyusut menjadi 8 pemain pada salah satu momen pertandingan.

Real Madrid melaju ke final sebagai juara Liga Champions Muda UEFA, setelah tim Juvenil A mengalahkan Club Brugge lewat adu penalti dengan skor 4-2, usai laga berakhir imbang 1-1. Sementara itu, Santiago Wanderers lolos sebagai juara Copa Libertadores U-20.

Pertandingan tersebut menyaksikan penampilan Sergio Martinez, yang baru bergabung dari Racing Santander, sebagai pemain inti sebelum ditarik keluar pada babak kedua, sedangkan Yanez memimpin lini serang Real Madrid bersama Ceria, yang mendapat perhatian selama masa persiapan tim utama menyongsong musim baru.

Santiago Bernabeu menjadi stadion Eropa pertama yang menjadi tuan rumah turnamen yang telah digelar sejak 5 tahun lalu ini, sementara pertandingan tersebut turut disaksikan Florentino Perez dan Jose Mourinho di samping lebih dari 50 ribu penonton, menjadikan Real Madrid menambah gelar baru dalam rekam jejak akademinya dan menegaskan kehadiran tim mudanya di kancah internasional.