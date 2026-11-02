Dalam perkembangan mengejutkan yang bisa mengganggu perhitungan Real Madrid terkait tuan rumah final Piala Dunia 2030, Rafael Louzan, Presiden Federasi Sepakbola Spanyol, memberikan dorongan kuat bagi pencalonan Stadion Spotify Camp Nou, setelah secara terbuka menyatakan dukungannya untuk menggelar laga final di markas Barcelona, membuka pintu bagi persaingan Spanyol yang hingga belum lama ini belum menjadikan stadion klub Catalan itu sebagai kandidat paling menonjol.

Sikap Louzan ini muncul dalam perayaan kedatangan Piala Dunia ke kota Barcelona, pada hari Senin, ketika ia turut membuka pameran "Raja-Raja Dunia", yang diselenggarakan Federasi Spanyol sebagai perayaan atas gelar juara timnas, dengan dihadiri Joan Laporta, Presiden Barcelona, Jaume Collboni, Wali Kota Barcelona, serta sejumlah tokoh olahraga.

Louzan secara terang-terangan mendukung Camp Nou untuk pertama kalinya

Kejutan itu muncul setelah Collboni menyatakan keinginannya agar Camp Nou menjadi tuan rumah laga final yang dijadwalkan pada 21 Juli 2030, menuntut agar kapten timnas Spanyol mengangkat trofi di hadapan para pendukungnya di stadion Catalan itu.

Wali Kota Barcelona mengatakan bahwa ia telah menyampaikan keinginan tersebut kepada Louzan dan Laporta, dengan menilai bahwa kota ini menawarkan berkas pencalonan terbaik untuk menjadi tuan rumah laga tersebut, terutama dengan rampungnya pengembangan stadion yang ia gambarkan akan menjadi yang terbaik di Eropa.

Namun yang menarik adalah tanggapan Presiden Federasi Spanyol, yang berkata: "Wali Kota telah menyatakan harapannya agar trofi ini ada di sini pada 2030. Saya berharap itu bisa terwujud, karena ada kemungkinan untuk mewujudkannya."

Dengan demikian, untuk pertama kalinya Louzan menyatakan dukungan terbukanya agar Camp Nou menjadi tuan rumah laga penentuan tersebut.

Bagaimana dengan peluang Real Madrid?

Sikap ini memiliki arti khusus bagi Real Madrid, setelah Stadion Santiago Bernabeu selama periode lalu dikaitkan dengan pencalonan Spanyol sebagai tuan rumah final, dan beredar sebagai opsi Spanyol paling menonjol dalam menghadapi persaingan dari Maroko.

Sebelumnya Louzan telah berbicara mengenai kemungkinan dipilihnya salah satu dari dua stadion besar di Spanyol, merujuk pada Bernabeu dan Camp Nou, sebelum hari ini ia memberikan dukungan terbuka yang jelas kepada stadion Catalan itu dalam pernyataan-pernyataan barunya.

Meski demikian, sikapnya ini tidak berarti pengumuman penarikan pencalonan dari stadion Real Madrid atau penentuan pilihan yang menguntungkan Barcelona, tetapi menempatkan Camp Nou dengan kuat dalam perhitungan Federasi Spanyol, dan memberikan Laporta dukungan penting dalam upayanya menjadi tuan rumah laga paling akbar di turnamen tersebut.

Maroko hadir dalam perebutan tuan rumah final

Persaingan tidak terbatas pada perebutan antara Barcelona dan Real Madrid, karena Maroko bersaing kuat untuk menjadi tuan rumah final melalui Stadion Hassan II yang baru di Casablanca, yang menargetkan kapasitas mencapai 115 ribu penonton.

Di antara Camp Nou, Bernabeu, dan Stadion Hassan II, Federasi Sepakbola Internasional hingga kini belum menentukan identitas stadion yang akan menjadi tuan rumah laga final, sehingga pernyataan Louzan tetap menjadi perkembangan penting dalam perlombaan menjadi tuan rumah, tanpa merepresentasikan keputusan final mengenai tempat penyelenggaraan laga puncak tersebut.