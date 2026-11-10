Di bawah pengawasan Flick: Kejutan periode persiapan kembali ke latihan Barcelona

Sesi latihan Barcelona yang digelar hari Selasa ini di "Ciutat Esportiva Joan Gamper" hanya dihadiri oleh sejumlah pemain yang terbatas; di mana hanya 8 pemain tim utama yang tidak dipanggil untuk membela tim nasional mereka ikut serta dalam latihan bersama terakhir pekan ini, sementara pelatih Hansi Flick memberikan libur kepada sisa anggota tim hingga Senin mendatang.

Namun "istirahat" ini tidak mencakup para pemain yang cedera; karena Dani Olmo, Jules Koundé, Roony Bardghji, Rodri, dan Txavi Espart akan terus datang ke markas klub untuk menjalani program penyembuhan dan pemulihan mereka.

Di antara mereka, Dani Olmo tampaknya yang paling dekat untuk kembali ke lapangan, di mana ia diperkirakan akan siap pada periode tepat setelah jeda internasional, sementara kepulangan Koundé tidak akan terpaut jauh setelahnya, sebagaimana diberitakan oleh surat kabar Catalan "Sport".

Untuk sesi latihan ini, Flick memanggil winger tim "Barça Atlètic", Alex Gonzalez, dan pemain tersebut sebelumnya memang sudah ikut serta bersama tim utama selama masa persiapan musim, di mana ia meninggalkan kesan yang sangat kuat.

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Sejak bergabung dengan tim Catalan, pada April lalu, pemain tersebut mengalami kenaikan yang cepat dan menakjubkan di tubuh klub.

Perkembangan Gonzalez di klub Dam menjadi faktor penentu dalam cepatnya ia beradaptasi dengan sistem "Blaugrana"; karena klub tersebut menganut filosofi sepak bola dan gaya bermain yang sangat mirip dengan apa yang ditanamkan di akademi "La Masia".

Alex Gonzalez adalah pemain kunci musim lalu di tim muda Barcelona (U-19), di mana ia dengan cepat menjadi elemen yang tak tergantikan dalam susunan pemain, dan sebagai hadiah atas hal itu, ia menerima panggilan untuk bergabung dengan tim utama pada awal persiapan musim baru; di mana ia ikut serta dalam pemusatan latihan yang digelar di Inggris, dan mendapatkan kesempatan berharga untuk ikut bermain, karena ia menjalani babak kedua pertandingan persahabatan melawan tim Birmingham.

Akan tetapi, pada akhir pemusatan latihan, ia mengalami tarikan otot ringan. Masalah ini membuatnya tidak bisa melanjutkan kerja di bawah arahan pelatih Jerman tersebut, sehingga mendorongnya untuk kembali ke barisan tim "Barça Atlètic".

Alex memainkan peran penting pada fase-fase awal musim di bawah arahan pelatih tim cadangan Belletti; di mana ia mencetak tiga gol dan memberikan satu assist dalam 312 menit bermain, yang berarti ia berkontribusi mencetak satu gol setiap 78 menit.