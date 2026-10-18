Di bawah pengawasan Fabregas: Nico Paz bersikap keras terhadap pemain pinjaman Real Madrid

Nico Paz membawa klubnya, Como, meraih kemenangan atas tuan rumah Fiorentina dengan skor 3-1, pada hari Minggu, dalam pekan ketujuh Liga Italia.

Nico Paz mencetak gol kedua Como, serta menciptakan gol ketiga, sehingga menambah koleksinya menjadi dua gol dan dua assist dalam 7 pertandingan yang dimainkannya di Liga Italia musim ini.

Perolehan poin Como naik menjadi 14 poin di peringkat keempat, sementara Fiorentina tertahan di 4 poin pada posisi kedua dari bawah.

Surat kabar Marca mengulas momen-momen paling menonjol dalam laga tersebut, di mana babak pertama berjalan dengan tempo cepat dan menyaksikan penampilan gemilang Nico Paz, seperti biasa, yang menunjukkan kelasnya melalui aksi-aksi membawa bola yang istimewa, selain mencetak gol indah lewat sundulan kepala pada menit ke-36, ketika ia melompat lebih tinggi dari semua pemain, untuk mencetak gol kedua timnya dan memberikan keunggulan 2-0.

Sebelum itu, Liberali telah membuka keunggulan Como dengan gol pertama, setelah melepaskan tendangan hebat yang bersarang di sisi tiang gawang.

Pada saat yang sama, Nico Paz tampil lebih baik dari rekan senegaranya asal Argentina sekaligus rekan setimnya di tim nasional, Franco Mastantuono, bahkan Nico melakukan pelanggaran keras terhadapnya setelah mencetak gol, sehingga mendapat kartu kuning.

Namun pertandingan yang menarik ini tidak berhenti di situ, karena masih menyaksikan sejumlah kejadian lain sebelum babak pertama berakhir.

Pada menit ke-43, Pongračić memanfaatkan bola di dalam kotak penalti untuk memperkecil ketertinggalan dengan mencetak gol pertama Fiorentina, menjadikan skor 2-1.

Dan pada serangan terakhir babak pertama, Mastantuono memberikan assist indah kepada Pongračić yang sama, yang menempatkan bola ke dalam gawang, sehingga tampaknya Fiorentina menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

Namun gol tersebut dibatalkan karena offside, setelah peninjauan yang berlangsung selama 5 menit, sehingga skor tetap menunjukkan keunggulan Como dua gol berbalas satu gol.

Babak kedua dimulai dengan lebih banyak sentuhan teknis memukau dari Nico Paz, yang melesat membawa bola dalam salah satu serangan, lalu memberikan assist kepada rekannya asal Yunani, Douvikas, tanpa melihat ke arahnya, sehingga pemain terakhir ini mencetak gol ketiga Como dan memperkuat keunggulan timnya menjadi 3-1.

Tidak lama setelah itu, pelatih Cesc Fabregas memutuskan untuk menarik keluar Nico Paz, yang sudah mengantongi kartu kuning, setengah jam sebelum pertandingan berakhir, untuk memberikan istirahat kepada pemilik bakat luar biasa tersebut.

Meski Nico Paz tampil gemilang, kiper David de Gea menjadi salah satu pemain terbaik Fiorentina dalam pertandingan ini, sementara Mastantuono juga menampilkan performa bagus dan menunjukkan kemampuan menyerang yang mencolok.

Pemain Argentina itu ditarik keluar pada menit ke-69, sebelum akhirnya mendapat kartu kuning saat sedang duduk di bangku cadangan.







