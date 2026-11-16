Bagikan Ikuti GOAL di Google

Masa depan Joao Felix di Liga Roshan Saudi kini terkait dengan sebuah klausul dalam kontrak yang hingga kini belum diketahui, dan bisa menyebabkan kepulangannya ke Chelsea.

Iklan

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Al Nassr yang memegang keputusan dalam perkara ini, karena mereka memiliki tenggat waktu hingga 1 Juni mendatang untuk menentukan apakah akan tetap mempertahankan pemain internasional Portugal tersebut dalam skuad mereka atau melepaskan kelanjutannya bersama tim.

Menurut yang diungkap surat kabar "Arriyadiyah" Saudi, mengutip sumber-sumber yang dekat dengan kesepakatan itu, kontrak yang ditandatangani pada musim panas 2025 mencakup perpanjangan otomatis selama dua musim, kecuali jika Al Nassr menyatakan secara tegas keinginannya untuk melepas pemain tersebut.

Kelanjutan Joao Felix bersama tim Saudi itu akan berkonsekuensi pada pembayaran sejumlah tambahan sebesar 20 juta euro kepada Chelsea.

Kesepakatan ini dirancang dengan struktur finansial yang sangat khusus, karena nilai akhir transfer bisa mencapai 50 juta euro apabila Joao Felix terus bertahan di Al Nassr selama dua musim tambahan tersebut.

Iklan Iklan

Adapun jika Al Nassr mengaktifkan klausul keluar dalam tenggat waktu yang ditentukan, biaya kesepakatan akan turun menjadi 30 juta euro, dan pemain tersebut akan otomatis kembali ke klub London itu.

Topik Terkait

Chelsea Menunggu Keputusan

Sisi yang paling mengejutkan dalam kesepakatan ini adalah Al Nassr dapat melepaskan dua tahun tambahan itu tanpa harus membayar denda atau kompensasi finansial apa pun.

Iklan

Dalam kasus ini, Joao Felix akan kembali ke Chelsea, klub yang mengikatnya dengan kontrak hingga tahun 2031.

Namun keputusan itu tidak sepenuhnya bergantung pada klub Saudi tersebut. Menurut surat kabar Arriyadiyah, pengaktifan klausul keluar juga memerlukan persetujuan pemain.

Iklan

Demikian pula, jika Joao Felix ingin meninggalkan Arab Saudi atas inisiatif pribadinya, ia perlu memperoleh persetujuan Al Nassr.

Memperbaiki Gaji untuk Meyakinkannya Bertahan

Iklan

Klub Al Nassr memang telah mulai bekerja untuk memastikan kelanjutan pemain Portugal itu, dan menunjukkan kesiapannya memperbaiki syarat-syarat finansialnya.

Gaji tahunannya direncanakan akan naik dari 10 juta euro menjadi 12,5 juta euro selama dua musim tambahan tersebut, di samping pemberian berbagai keuntungan lainnya.

Iklan

Joao Felix tiba di Al Nassr pada Juli 2025 dan menjadi salah satu elemen penting dalam tim. Dan kini, masa depannya bergantung pada keputusan yang harus diselesaikan sebelum 1 Juni mendatang.

Jika klub Saudi itu tidak mengaktifkan haknya untuk mengakhiri kesepakatan, perpanjangan kontrak akan diaktifkan secara otomatis, dan Chelsea akan memperoleh tambahan 20 juta euro.

Iklan

Joao Felix telah menyatakan keinginannya untuk kembali ke Eropa, setelah fase yang sukses di Arab Saudi, saat ia memulihkan level terbaiknya dan sensasi terbaiknya di dalam lapangan.

Impiannya adalah kembali ke Barcelona, meskipun syarat-syarat kontrak yang terkait dengan transfernya membuat perampungan proses perpindahan apa pun menjadi hal yang rumit. Keputusan tetap berada di tangan Al Nassr dan Chelsea.