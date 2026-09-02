Laporan media mengungkap fakta di balik keinginan klub Chelsea untuk merekrut pemain Belanda Georginio Wijnaldum, mantan bintang Liverpool, setelah berakhirnya periode transfer musim panas lalu.

Sejumlah laporan media sebelumnya mengungkap keinginan Chelsea untuk merekrut Wijnaldum dalam transfer gratis, guna menutup kegagalan mereka mendatangkan pemain Senegal Lamine Camara dari Monaco, serta penjualan pemain Argentina Enzo Fernandez ke Manchester City.

Namun jurnalis Italia terpercaya Fabrizio Romano membantah kabar tersebut secara tegas, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", di mana ia menegaskan bahwa klub London itu tidak akan mendatangkan gelandang Belanda tersebut.

Kabar ini menjadi berita gembira bagi klub Al Ittihad Arab Saudi yang namanya juga dikaitkan dengan perekrutan Wijnaldum pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, di tengah pencarian mereka akan pemain baru di lini tengah.

Pemain berusia 35 tahun itu dapat bergabung dengan klub mana pun secara gratis, tanpa terikat waktu penutupan bursa transfer, mengingat statusnya sebagai pemain bebas sejak akhir musim lalu, setelah klub Al Ettifaq memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya.

Wijnaldum tetap menjadi pilihan ideal bagi Al Ittihad, mengingat pengetahuannya tentang Liga Arab Saudi tempat ia menghabiskan 3 tahun antara 2023 dan 2026 bersama klub Al Ettifaq, namun bagian paling menonjol dalam kariernya adalah bersama klub Liverpool antara 2016 dan 2021.

Al Ittihad tengah mencari perekrutan gelandang baru, meski telah merekrut Rakan Kaabi dari Al Feiha, dan pemain Senegal Dion Lopy dari Almeria asal Spanyol.

Hal ini terjadi setelah "Sang Harimau" melepas gelandang Brasil Fabinho, usai kontraknya berakhir pada akhir musim lalu, serta cedera panjang yang dialami pemain Mali Mamadou Doumbia dan pemain Arab Saudi Hamed Al Ghamdi.