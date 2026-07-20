Para pemain Barcelona mendominasi pertandingan final Piala Dunia 2026, setelah membawa tim nasional Spanyol meraih gelar juara dengan mengalahkan Argentina, dalam laga yang menampilkan keunggulan jelas para lulusan Akademi "La Masia" baik dari segi performa maupun statistik.

Menurut situs global "Sofascore", para pemain Barcelona memimpin sebagian besar statistik individu dalam pertandingan final tersebut, yang menegaskan peran besar yang mereka mainkan dalam membawa "La Roja" meraih gelar juara dunia.

Pedri memimpin daftar pemain dalam hal nilai yang diharapkan dari umpan kunci (xA) sebesar 0,47, serta menjadi pencipta peluang terbanyak dalam pertandingan tersebut setelah memberikan 4 umpan kunci, sehingga terus menegaskan nilainya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia.

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Sedangkan bek muda Pau Kubarsi menjadi pemain yang paling aktif di lapangan, setelah menyentuh bola sebanyak 139 kali, serta memimpin daftar pemain dengan akurasi umpan tertinggi dengan 121 umpan tepat, sehingga menampilkan salah satu penampilan terbaiknya sepanjang karier di final Piala Dunia.

Lamine Yamal pun tak ketinggalan, ia menutup pertandingan sebagai pemain dengan dribel sukses terbanyak (5 kali), sekaligus memimpin daftar pemain yang paling sering memenangkan duel di lapangan setelah memenangkan 9 duel, dalam penampilan yang mencerminkan karakternya yang tangguh meski usianya masih muda.

Situs tersebut menutup laporannya dengan pesan sarkastis yang berbunyi: “Jika klub-klub bisa memenangkan Piala Dunia, kita semua pasti sudah tahu siapa yang akan menjadi juara edisi 2026,” merujuk pada dominasi jelas para pemain Barcelona di final Piala Dunia, setelah para lulusan “La Masia” menjadi penentu kemenangan pada malam penobatan juara Spanyol tersebut.