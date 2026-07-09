Di bawah kepemimpinan Maroko... Ancaman absen mengintai 20 pemain menjelang semifinal Piala Dunia

Sebanyak 20 pemain yang lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko terancam absen di babak semifinal jika mereka menerima kartu kuning kedua.

Pertandingan babak perempat final Piala Dunia akan dimulai hari ini, Kamis, dengan laga antara Maroko dan Prancis, sebelum dilanjutkan dengan tiga pertandingan lainnya, yaitu Spanyol melawan Belgia, Inggris melawan Norwegia, dan Argentina melawan Swiss.

Surat kabar Spanyol "Marca" melaporkan bahwa babak perempat final ini diikuti oleh 20 pemain yang telah menerima kartu kuning pada babak gugur, dan mereka berisiko absen di babak semifinal jika menerima kartu kuning lagi.

Timnas Maroko dan Inggris memimpin daftar tersebut, masing-masing dengan lima pemain, yaitu Achraf Hakimi, Radwan Halhal, Ezzedine Ounahi, Bilal El Khannous, dan Issa Diop dari “Singa Atlas”.

Sedangkan tim “Tiga Singa” juga terancam kehilangan 5 pemain, yaitu Mark Ghee, Jude Bellingham, Declan Rice, Niko O’Reilly, serta Jordan Henderson yang absen dalam laga melawan Norwegia karena cedera.

Di sisi lain, ada tiga pemain dari timnas Prancis yang terancam absen, yaitu Michael Oliisi, Mano Kone, dan Bradley Barkola, serta tiga pemain dari Swiss, yaitu Granit Xhaka, Denis Zakaria, dan Miro Mohaim.

Sedangkan tim-tim lainnya masing-masing memiliki satu pemain yang terancam, yaitu Gonzalo Montiel dari Argentina, Ferran Torres dari Spanyol, Brandon Michel dari Belgia, serta Antonio Nosa dari Norwegia.

Perlu dicatat bahwa kartu kuning akan dihapus setelah lolos ke babak semifinal, sehingga tim-tim yang lolos ke babak tersebut tidak perlu khawatir kehilangan pemain mana pun di pertandingan final.