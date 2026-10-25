Perekrutan Rodri menjadi salah satu kejutan terbesar di bursa transfer musim panas Barcelona, di mana klub Catalan itu berhasil memenangkan persaingan demi mendapatkannya, meski Real Madrid meyakini bahwa gelandang tersebut sudah mendekati kesepakatan untuk bergabung dengan mereka.

Keputusan sang pemain memicu kejutan di dalam manajemen klub kerajaan, yang mengira bahwa mereka telah melangkah jauh menuju tercapainya kesepakatan untuk durasi empat musim, menurut surat kabar"Sport" asal Catalan.

Malam tanggal 5 Agustus menjadi titik balik dalam transfer ini, setelah Rodri memilih pindah ke Barcelona ketimbang Real Madrid, sehingga menggagalkan keinginan Florentino Perez untuk merekrut pemain yang dianggap klub putih itu sudah dekat untuk mengenakan seragam mereka.

Keputusan itu datang setelah berjam-jam negosiasi dan kontak, yang berakhir dengan penolakan sang pemain terhadap proyek Real Madrid di bawah kepemimpinan Jose Mourinho.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Baca juga

Bintang Barcelona: Siapa pun yang tidak melihat kualitas Mbappe berarti buta

Pique memprediksi hasil El Clasico, dan mengingatkan Mourinho pada kekalahan telaknya

Florentino Perez tidak mengetahui bahwa pada saat yang sama Rodri sedang mendengarkan tawaran Barcelona. Dalam sebuah pergerakan jauh dari sorotan, Deco, direktur olahraga klub Catalan itu, bertemu Pablo Barquero, perwakilan sang pemain, dan menyatakan kesiapannya memenuhi syarat-syarat kontrak pemain internasional Spanyol tersebut, sehingga membuka pintu bagi perubahan arah transfer ini.

Pergerakan dimulai antara tanggal 1 dan 5 Agustus, setelah lingkaran terdekat sang pemain menggelar pertemuan dengan Jose Angel Sanchez, direktur umum Real Madrid. Hal itu terjadi setelah berbulan-bulan keraguan, di mana selama itu klub kerajaan akhirnya memutuskan untuk bergerak merekrut sang gelandang, setelah memastikan keinginannya untuk hengkang dari Manchester City.

Kerumitan negosiasi

Namun, negosiasi tidak lepas dari kerumitan, sebab Rodri dan lingkaran keluarganya tidak sepenuhnya puas dengan sikap Real Madrid dan Florentino Perez terhadapnya, setelah ia memenangkan Ballon d'Or, menurut "Sport".

Meski perselisihan sudah dilewati dan negosiasi transfer dimulai, penuntasannya tetap bergantung pada tercapainya kesepakatan dengan Manchester City, serta diperolehnya persetujuan akhir dari sang pemain, yang tidak kunjung terjadi.

Pada tahap itu, Barcelona masuk dalam jalur negosiasi secara tak terduga, setelah mengetahui bahwa Rodri sudah tersedia untuk pergi, terutama ketika klub memastikan bahwa cedera Frenkie de Jong lebih serius daripada yang diperkirakan.

Deco menjelaskan bahwa perekrutan Rodri akan menjadi langkah strategis, tetapi ia menolak mengajukan tawaran resmi sebelum sang pemain menentukan sikapnya secara final. Sikap Barcelona jelas: klub tidak akan bergerak untuk menuntaskan transfer kecuali Rodri memilih proyek mereka dengan jelas dan menolak tawaran Real Madrid, dengan detail kontrak akan diselesaikan setelah itu.

Mengkaji pilihan

Usai pertemuan dengan para pejabat Barcelona, Rodri memasuki masa berpikir yang berlangsung dua hari, di mana ia mengkaji pilihan-pilihan yang tersedia di hadapannya, sebelum mengambil keputusan mengenai tujuan berikutnya. Meski Real Madrid membuka pintunya bagi sang pemain, pemain itu tidak sepenuhnya yakin dengan proyek Mourinho, selain itu cara Florentino Perez memperlakukannya selama bulan-bulan sebelumnya turut memengaruhinya.

Sebaliknya, Barcelona menjadi pilihan yang tepat, karena keinginannya untuk kembali tinggal dekat keluarganya di Madrid, di samping keyakinannya pada gaya bermain yang diperagakan tim Catalan itu.

Ia juga melakukan pembicaraan dengan sejumlah rekannya di timnas yang berada di dalam Barcelona, yang membantunya membentuk gambaran tentang suasana ruang ganti, serta sejauh mana kemungkinan keselarasannya dengan tim.

Menurut laporan tersebut, Rodri menilai bahwa pindah ke Camp Nou merupakan pilihan terbaik bagi kariernya, baik dari sisi teknis maupun terkait suasana tim, yang ia yakini lebih cocok untuknya ketimbang kondisi di dalam Real Madrid.

Kejutan di Madrid

Setelah memutuskan sikapnya, yang tersisa hanyalah memberitahukannya secara resmi kepada kedua klub. Pada tanggal 5 Agustus, agen Rodri memberikan persetujuannya kepada Deco, sebelum menghubungi para pejabat Real Madrid untuk berterima kasih kepada mereka, dan menolak tawaran mereka secara final, tanpa menyisakan ruang untuk membuka kembali negosiasi.

Kejutan terasa jelas di dalam klub kerajaan, sebab para pejabat tidak menduga bahwa sang pemain akan mundur dari sebuah kesepakatan yang mereka kira sudah hampir rampung. Kabar itu sampai kepada Florentino Perez saat ia sedang berlibur di wilayah Cadiz, sehingga merusak apa yang seharusnya menjadi masa istirahat yang tenang baginya.

Kejutan Real Madrid bukan hanya disebabkan oleh hilangnya Rodri semata, tetapi juga oleh lolosnya transfer tersebut ke tangan Barcelona, setelah klub kerajaan sebelumnya berencana mengumumkannya dalam beberapa hari setelah menuntaskan perekrutan Diomande, yang transfernya rampung pada periode yang sama.



