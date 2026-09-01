Memang bukan berarti semuanya beres sejak sangat awal, tetapi Hector Fort mungkin tetap merasa sedikit lega. Tahun lalu, ia harus menunggu hingga beberapa jam sebelum penutupan bursa transfer musim panas sebelum kepindahannya sebagai pemain pinjaman ke FC Elche rampung. Real Sociedad kali ini bergerak sedikit lebih cepat - tigahari sebelum tenggat berakhir, klub asal San Sebastian di Basque itu menuntaskan transfer bek kanan tersebut dengan nilai 8,5 juta euro.

Dengan demikian, berakhirlah bab FC Barcelona bagi Fort setelah 13 tahun, sebuah perjalanan yang ia mulai saat masih berusia tujuh tahun. Sebelumnya, pihak Catalan telah memberi tahu Fort bahwa ia tak lagi boleh ikut latihan tim agar kepindahannya tidak terancam. Situasi itu jelas tidak mudah bagi Fort, yang kabarnya meninggalkan Barca dengan berat hati.

Namun, perspektif olahraga di bawah pelatih Hansi Flick memang sudah tak lagi ada. Flick baru-baru ini bahkan masih sempat mempromosikan Fort, yang juga sudah lama masuk radar Borussia Dortmund. Namun, dalam persaingan dengan Sociedad, BVB kali ini harus gigit jari. "Hector adalah pemain bertalenta. Dia sangat cepat dan juga memiliki kualitas teknik yang tinggi. Saya rasa musim lalu di Elche sangat berharga baginya," kata Flick.

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Hector Fort: Laga terakhir 90 menit penuh terjadi lebih dari 15 bulan lalu

Masa Fort di Barcelona berjalan ambivalen, seperti banyak talenta lain dari akademi La Masia. Pada musim 2023/24, ia menjalani debut profesionalnya pada Desember di bawah pelatih saat itu, Xavi Hernandez. Itu terjadi pada musim yang sama ketika rekan-rekannya sesama produk akademi, Lamine Yamal, Pau Cubarsi, dan Fermin Lopez, juga mulai tampil di level tertinggi.

Fort, yang berasal dari distrik Les Corts, saat itu mendapat sepuluh pertandingan. Enam kali ia tampil sebagai starter. Ketika Flick kemudian mengambil alih pada musim berikutnya, jumlah penampilannya pun berlipat ganda. Fort berkembang menjadi pelapis yang solid, dengan rata-rata bermain 32 menit per laga dan lima kali masuk starting XI. Dari periode itulah lahir pertandingan terakhir ketika ia berada di lapangan sepanjang durasi laga. Itu terjadi dalam kemenangan tandang 2-1 pada 3 Mei 2025 melawan Valladolid.

Sociedad pun mendapatkan seorang profesional yang tidak memiliki ritme bermain yang terlalu besar. Ia mencatat 638 menit untuk Barca pada 2024/25, dan 623 menit untuk Elche pada musim sebelumnya.

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Bagaimana awal Hector Fort di FC Elche?

Namun, untuk menilai masa peminjaman Fort ke pesisir timur Spanyol, orang tak bisa hanya terpaku pada statistik semata. Pemain yang satu kali memperkuat tim nasional U20 Spanyol itu tidak memulai segalanya dengan ideal tak lama setelah kepindahannya pada Deadline Day. Setelah tiga pertandingan, ia diterpa cedera otot yang pada akhirnya memaksanya menepi selama enam pekan.

Namun Fort, yang kepergiannya membuat Barca bisa mendaftarkan Roony Bardghji di La Liga, kembali dengan sangat kuat. Hingga musim dingin, ia lebih dari sekadar memperlihatkan kemampuannya sebagai wing-back kanan di depan lini tiga bek.

Khususnya pada Desember, Fort sedang berada dalam performa sangat bagus. Lewat gol pada menit ke-117, ia membawa Elche ke babak 32 besar Copa del Rey, lalu empat hari kemudian mencatat dua assist saat menang 3-0 atas Girona. Ketika Fort meninggalkan lapangan selepas pertandingan itu, para suporter di Estadio Manuel Martinez Valero memberinya standing ovation. "Kami berhasil mengeluarkan level performa yang sangat tinggi darinya. Kami sangat puas karena dia bermain luar biasa baik," puji pelatih Eder Sarabia setelahnya.

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Hector Fort: Absen empat bulan setelah cedera saat selebrasi gol

Namun, pada pertandingan terakhir tahun 2025, Fort mendapat kejutan besar. Setelah enam menit, ia mencetak gol indah pembuka 1-0 melawan Rayo Vallecano usai aksi individu yang luar biasa. Tetapi saat selebrasi gol, Fort bertabrakan dengan pemain lawan Nobel Mendy, terjatuh ke tanah, dan dengan sangat sial mengalami dislokasi bahu kiri.

Dua hari sebelum malam tahun baru, ia dioperasi oleh tim medis FC Barcelona - dan baru empat bulan kemudian menjalani comeback. Fort absen selama 15 pertandingan, dan dari jumlah itu Elche yang terancam degradasi hanya mampu memenangi dua laga.

Sebelum kembali menjadi starter pada akhir April, ia merefleksikan cedera terberat dalam kariernya sejauh ini, yang ia sebut sebagai "mandi air dingin". "Itu bulan-bulan yang panjang. Pada akhirnya, hal-hal seperti itu terjadi justru ketika Anda paling tidak menduganya atau ketika Anda sedang merasa berada dalam performa puncak. Saya harus menerima situasi itu secepat mungkin," ujar Fort.

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Seberapa sering Hector Fort bermain untuk FC Elche?

Pada akhirnya, Elche nyaris saja berhasil bertahan di liga. Fort memainkan 17 pertandingan untuk klub tersebut, dengan rata-rata tampil 36 menit. Keterlibatan dalam lima gol dari hanya delapan kali menjadi starter jelas cukup mengesankan.

Transfer Fort seharusnya bisa menutup lubang di sektor kanan pertahanan BVB, yang masih terbuka setelah kepergian Yan Couto sebagai pemain pinjaman ke Como 1907. Karena itu, kegagalan transfer ini menjadi kemunduran bagi Dortmund, yang tampaknya harus memperpanjang upaya transfer mereka hingga tenggat waktu seiring adanya cedera parah rekrutan baru Giannis Konstantelias.

Fort akan datang ke Jerman sebagai penantang yang jelas dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan level permainan serta ritme tinggi. Langkah itu kini tampaknya akan lebih mudah ia jalani di negara asalnya.

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Hector Fort: Inilah kelebihan dan kekurangannya

Apa yang bisa diberikan Fort kepada La Real bukanlah satu kelebihan besar yang benar-benar menonjol. Tentu ia masih punya kelemahan, tetapi ia memiliki fondasi olahraga dan fisik yang bagus untuk berkembang menjadi bek kanan yang komplet. Selain itu, ia juga bisa dimainkan di sisi kiri.

Dalam sistem penguasaan bola milik Sarabia, Fort tidak hanya bermain sebagai full-back klasik yang kaku dan melebar di sayap, tetapi juga secara reguler bergerak fleksibel ke half-space. Berkat pendidikan La Masia kelas satu yang ia dapatkan, ia memiliki kualitas teknik tinggi, mampu mengontrol bola dengan baik, aman dalam kombinasi permainan, dan cerdas secara permainan.

Permainan bertahannya memang tidak tertinggal jauh dibanding kelebihan ofensifnya, tetapi di situlah Fort masih memiliki potensi perkembangan terbesar. Khususnya dalam duel langsung, ia masih harus tampil lebih agresif dan menunjukkan stabilitas juga saat menghadapi pemain yang punya keunggulan kecepatan atas dirinya. Dalam hal akurasi umpan silang, ia sebenarnya bisa belajar sedikit dari raja assist musim lalu, Julian Ryerson, andaikata bergabung ke Dortmund.

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Hector Fort: Apakah BVB akan menyesal?

Dengan merekrut pemain Spanyol itu, Sociedad, yang masih akan lama tanpa mantan pemain Bayern Alvaro Odriozola karena cedera ligamen cruciatum, menutup celah penting dalam skuad dengan profil pemain yang menarik.

Dengan fleksibilitas taktis dan teknik halusnya, ia membawa perangkat yang bisa memperkuat tim di tengah jadwal rangkap tiga. Jika ia mampu menunjukkan kelas yang sempat ia perlihatkan di Elche sebelum cederanya saat mengenakan seragam putih-biru, BVB bisa saja nanti menyesal karena gagal mendapatkan Fort.

Hector Fort: Ringkasan karier profesionalnya