Perekrutan Rodri menjadi salah satu kejutan terbesar di bursa transfer musim panas Barcelona, karena klub Catalan itu berhasil memenangkan persaingan untuk mendatangkannya, meski Real Madrid mengira gelandang tersebut sudah dekat untuk bergabung dengan mereka.

Keputusan sang pemain memicu keterkejutan di dalam manajemen klub ibu kota, yang mengira telah melangkah jauh menuju kesepakatan berdurasi empat musim, menurut surat kabar"Sport" dari Catalan.

Malam tanggal 5 Agustus menjadi titik balik dalam transfer ini, setelah Rodri memilih pindah ke Barcelona ketimbang Real Madrid, sehingga menghalangi Florentino Perez mendatangkan pemain yang dianggap klub putih itu sudah dekat untuk mengenakan seragamnya.

Keputusan itu datang setelah berjam-jam negosiasi dan komunikasi, yang berakhir dengan penolakan sang pemain terhadap proyek Real Madrid yang dipimpin Jose Mourinho.

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Florentino Perez tidak tahu bahwa pada saat yang sama Rodri sedang mendengarkan tawaran dari Barcelona. Dalam sebuah pergerakan jauh dari sorotan, Deco, direktur olahraga klub Catalan itu, bertemu dengan Pablo Barquero, perwakilan sang pemain, dan menyatakan kesiapannya untuk memenuhi syarat-syarat kontrak pemain internasional Spanyol tersebut, yang membuka pintu bagi perubahan arah transfer ini.

Pergerakan dimulai antara tanggal 1 dan 5 Agustus, setelah pihak sang pemain menggelar pertemuan dengan Jose Angel Sanchez, direktur umum Real Madrid. Hal itu terjadi setelah berbulan-bulan keraguan, ketika klub ibu kota akhirnya memutuskan untuk bergerak mendatangkan gelandang tersebut, setelah memastikan keinginannya meninggalkan Manchester City.

Kerumitan Negosiasi

Namun negosiasi tidak lepas dari kerumitan, karena Rodri dan lingkungan keluarganya tidak sepenuhnya puas dengan sikap Real Madrid dan Florentino Perez terhadapnya, setelah ia memenangi Ballon d'Or, menurut "Sport".

Meski perselisihan sudah dilalui dan negosiasi transfer dimulai, penyelesaiannya tetap bergantung pada tercapainya kesepakatan dengan Manchester City, serta persetujuan akhir dari sang pemain, yang tidak pernah terjadi.

Pada tahap itu, Barcelona masuk ke dalam jalur negosiasi secara tak terduga, setelah mengetahui bahwa Rodri menjadi tersedia untuk pergi, terutama ketika klub memastikan bahwa cedera Frenkie de Jong lebih serius daripada yang diperkirakan.

Deco menjelaskan bahwa perekrutan Rodri akan menjadi langkah strategis, tetapi ia menolak mengajukan tawaran resmi sebelum sang pemain menentukan sikapnya secara final. Posisi Barcelona jelas: klub tidak akan bergerak untuk menuntaskan transfer ini kecuali Rodri memilih proyeknya secara tegas dan menolak tawaran Real Madrid, dengan rincian kontrak diselesaikan setelahnya.

Mempertimbangkan Pilihan

Usai pertemuan dengan para petinggi Barcelona, Rodri memasuki masa perenungan selama dua hari, ketika ia mempelajari pilihan-pilihan yang tersedia di hadapannya sebelum mengambil keputusan soal tujuan berikutnya. Meski Real Madrid membuka pintunya bagi sang pemain, ia tidak sepenuhnya yakin dengan proyek Mourinho, dan ia juga terpengaruh oleh cara Florentino Perez memperlakukannya selama bulan-bulan sebelumnya.

Di sisi lain, Barcelona menjadi pilihan yang pas, karena keinginannya untuk kembali tinggal dekat keluarganya di Madrid, selain keyakinannya terhadap gaya permainan yang disajikan tim Catalan tersebut.

Ia juga melakukan pembicaraan dengan sejumlah rekannya di tim nasional yang berada di dalam Barcelona, yang membantunya membentuk gambaran tentang suasana ruang ganti, dan sejauh mana potensi keselarasannya dengan tim.

Menurut laporan tersebut, Rodri menilai bahwa pindah ke Camp Nou merupakan pilihan terbaik bagi kariernya, baik dari sisi teknis maupun terkait suasana tim, yang ia anggap lebih cocok untuknya ketimbang situasi di dalam Real Madrid.

Keterkejutan di Madrid

Setelah menetapkan keputusannya, yang tersisa hanyalah menyampaikannya secara resmi kepada kedua klub. Pada tanggal 5 Agustus, agen Rodri memberikan persetujuannya kepada Deco, sebelum menghubungi para petinggi Real Madrid untuk berterima kasih kepada mereka, dan menolak tawaran mereka secara final, tanpa menyisakan ruang untuk membuka kembali negosiasi.

Keterkejutan terlihat jelas di dalam klub ibu kota, karena para petinggi tidak menyangka sang pemain akan mundur dari sebuah kesepakatan yang mereka kira sudah dekat untuk rampung. Kabar itu sampai ke Florentino Perez saat ia sedang berlibur di wilayah Cadiz, sehingga merusak apa yang seharusnya menjadi masa istirahat yang tenang baginya.

Keterkejutan Real Madrid bukan hanya disebabkan oleh kehilangan Rodri semata, melainkan juga karena lepasnya transfer ini ke tangan Barcelona, setelah klub ibu kota berencana mengumumkannya dalam beberapa hari setelah menuntaskan perekrutan Diomande, yang transfernya rampung dalam periode yang sama.



