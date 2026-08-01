Pelatih asal Spanyol, Marcelino, mantan direktur teknik tim Villarreal, kini menjadi perhatian utama para suporter Al Ahli, setelah namanya muncul dalam daftar kandidat untuk menukangi tim Saudi tersebut pada musim mendatang, menggantikan pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle.

Sejumlah laporan media telah memastikan bahwa Jaissle mengajukan pengunduran dirinya dari kursi kepelatihan Al Ahli, Kamis lusa lalu, untuk menukangi tim Newcastle United pada musim mendatang, menggantikan pelatih sebelumnya, Eddie Howe.

Sejak kepergian Jaissle, para jurnalis top dunia yang mengkhususkan diri dalam berita transfer berlomba-lomba mengungkap nama-nama pelatih yang menjadi kandidat untuk menggantikan pelatih asal Jerman tersebut.

Yang terakhir adalah jurnalis Prancis tepercaya, Santi Aouna, yang mengungkapkan, pada Sabtu pagi ini, bahwa Marcelino mendekati kesepakatan untuk menukangi Al Ahli pada musim mendatang, setelah ia benar-benar menyetujui tawaran yang baru-baru ini diterimanya.

Akan tetapi, jurnalis Italia, Fabrizio Romano, menanggapi kabar tersebut secara tidak langsung, di mana ia memastikan, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa Marcelino dan Xavi Hernandez tidak dekat dengan kursi kepelatihan Al Ahli.

Aouna pun kembali mengunggah cuitan baru melalui akun pribadinya, dan kali ini dalam bahasa Arab, di mana ia memastikan bahwa Marcelino benar-benar telah menyetujui untuk melatih "Al Raqi" dengan kontrak yang berdurasi dua tahun, namun perbedaan pendapat saat ini bergantung pada staf kepelatihannya.

Para suporter Al Ahli menanti-nanti penyelesaian polemik ini secepat mungkin, terlebih tim akan memulai musim secara resmi kurang dari dua pekan lagi, tepatnya pada 13 Agustus mendatang, saat menghadapi Al Diriyah pada pekan pertama Liga Roshn.