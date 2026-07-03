Di bawah ancaman pembunuhan... Pelatih Korea Selatan melarikan diri ke Amerika Serikat dengan menyamar

Hanya 48 jam setelah kembali ke Seoul di tengah sambutan yang tidak ramah, Hong Myung-bo meninggalkan Korea Selatan secara diam-diam menuju Amerika Serikat, untuk menghindari ancaman pembunuhan yang menimpanya setelah tim nasional tersingkir di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Surat kabar Spanyol "Marca" melaporkan bahwa pelatih yang mengundurkan diri itu muncul di Bandara Internasional Incheon pada hari Kamis dengan mengenakan topi dan masker, dalam perjalanan menuju Los Angeles, setelah ia menjadi sasaran utama kemarahan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Hong sebelumnya telah kembali ke negaranya pada dini hari Selasa bersama rombongan tim nasional, dan disambut dengan teriakan permusuhan melalui pengeras suara: “Keluar, Hong Myung-bo! … Pergi ke neraka.” Laporan media menyebutkan maraknya poster-poster permusuhan terhadapnya di Seoul, dan beberapa toko melarangnya masuk.

Marca menegaskan bahwa mantan kapten Korea Selatan, yang merupakan salah satu pemain terkemuka dalam sejarah negara itu, telah menerima ancaman pembunuhan sejak tim tersingkir, yang memaksanya untuk pergi “karena alasan keamanan”.

Sebelum keberangkatannya, Hong Myung-bo membantah di hadapan media mengenai rumor tentang perselisihan internal atau penangguhan pemain Jens Kastrup, dan hanya mengatakan: “Saya punya sesuatu untuk dikatakan, tetapi kisah ini akan terungkap suatu hari nanti.”

Timnas Korea Selatan memulai perjalanannya di Meksiko dengan kemenangan menjanjikan 2-1 atas Republik Ceko, sebelum kalah 1-0 dari Meksiko dan Afrika Selatan dalam dua pertandingan tersebut, sehingga tersingkir dari turnamen pada babak penyisihan grup.

Ini adalah masa jabatan kedua Hong sebagai pelatih tim nasional yang berakhir dengan tersingkirnya tim secara dini, seperti yang terjadi pada Piala Dunia 2014, yang mendorongnya untuk menanggung “tanggung jawab penuh” dan mengajukan pengunduran dirinya pada Minggu lalu.

Krisis ini meningkat ke tingkat politik setelah Presiden Lee Jae-myung menyebut tersingkirnya tim tersebut sebagai “mengejutkan”, dan meminta Kementerian Olahraga untuk menyelidiki sang legenda nasional yang telah tampil dalam 136 pertandingan internasional dan peraih Bola Perunggu di Piala Dunia 2002.

Presiden mengatakan: “Kami akan segera melaksanakan reformasi dalam pengelolaan olahraga untuk memastikan hal seperti ini tidak akan pernah terulang lagi.”