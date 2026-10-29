Sepakbola punya banyak kisah seperti ini. Kisah tentang talenta super yang sejak dini mendapat sorotan besar, tetapi kemudian tak mampu memenuhi ekspektasi luar biasa di tengah kerasnya persaingan sepakbola profesional. Bintang mereka meredup, dan suatu hari nama mereka hanya disebut ketika seseorang bertanya: Sebenarnya, bagaimana nasibnya sekarang?

Yusuf Demir sempat berada di jalur yang tepat, atau justru buruk, untuk menjadi salah satu kisah itu. "Kemerosotan mantan permata Barca semakin parah," demikian bunyi sebuah judul Sport Bild pada awal Februari. Galatasaray begitu saja memutus kontrak pemain yang saat itu masih berusia 22 tahun, yang ditandatangani Demir tiga setengah tahun sebelumnya. Selama itu, ia hanya mencatatkan 26 penampilan untuk klub papan atas Turki tersebut. Demir tak lagi dipandang sebagai anak ajaib, melainkan pemain yang gagal memenuhi harapan.

Ketika berusia 15 tahun, pemain kidal dengan teknik luar biasa itu untuk pertama kalinya menjadi sorotan di luar Austria. Pada Mercedes-Benz Junior Cup, turnamen indoor U-19 bergengsi di Sindelfingen, ia tampil gemilang bersama tim junior Rapid Wien saat menghadapi tim muda FC Bayern, VfB Stuttgart, dan FC Liverpool pada awal Januari 2019. Bakat murni Demir dalam mengolah bola kemudian menjadi buah bibir. Ia dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen. Sejak turnamen itu pertama kali digelar pada 1991, belum pernah ada MVP yang lebih muda.

Pada akhir 2019, Demir menjalani debut profesional bersama Rapid dalam usia 16 tahun. Setahun setelah penampilan gemilang pertamanya di Mercedes-Benz Junior Cup, ia kembali menjadi pemain terbaik di sana pada 2020, kali ini sekaligus membawa tim asal Wina tersebut meraih gelar. Sejak itu, julukan "Messi Austria" terus melekat padanya. Julukan tersebut memang menyanjung, tetapi juga tak pernah membantu perkembangan pemain muda. Target yang dipasang pun begitu tinggi. "Misalnya, memenangi sebanyak mungkin gelar atau bahkan Liga Champions. Secara pribadi, sejak masih kecil saya bermimpi suatu hari memenangi Ballon d'Or," kata Demir, yang kala itu berusia 17 tahun, kepada Transfermarkt.

Yusuf Demir pindah ke FC Barcelona pada usia 18 tahun

Awalnya, Demir cukup mulus beradaptasi dengan sepakbola senior di Rapid. Sejak dini ia rutin mendapat kesempatan bermain, masuk susunan pemain inti, dan sudah memberikan pengaruh penting meski masih muda. Mungkin akan lebih baik baginya jika ia bertahan lebih lama di klub kampung halamannya dan melanjutkan perkembangannya di sana tanpa terburu-buru. Namun, FC Barcelona datang memanggil ketika ia baru berusia 18 tahun.

Getty Images

"Pindah ke sana adalah keinginan besar saya," kata Demir baru-baru ini kepada Wiener Zeitung. Kini kita semua tahu bahwa kepindahan itu tidak berhasil. Namun, menyimpulkan bahwa langkah menuju klub sebesar Barca sekadar datang terlalu dini juga terlalu menyederhanakan persoalan. Ada pula keadaan kurang menguntungkan yang memperumit situasinya di Barcelona.

Barca, yang sudah bertahun-tahun kesulitan keuangan, sedang menghadapi masalah finansial yang sangat berat ketika Demir tiba pada musim panas 2021. Dari sisi permainan, pemain muda yang dipinjam dari Rapid dengan biaya hanya 500.000 euro itu menunjukkan potensi, beberapa kali mendapat kesempatan, dan tampil cukup baik. Namun, ada ketentuan dalam kesepakatan transfernya: Setelah sepuluh penampilan, Barcelona harus mempermanenkan gelandang serang itu dengan biaya transfer sepuluh juta euro.

Tembakan Yusuf Demir yang membentur mistar dan berakibat fatal di Barca

Pada akhirnya, pengeluaran itu tak mampu ditanggung klub asal Katalunya yang terlilit utang tersebut. Demir pun harus merasakan pahitnya kenyataan bahwa nasib seseorang dalam sepakbola terkadang ditentukan oleh hitungan sentimeter. Pada akhir November 2021, legenda Barca Xavi, yang belum lama mengambil alih posisi pelatih dari Ronald Koeman, memasukkan Demir ke susunan pemain inti untuk laga Liga Champions melawan Benfica. Pada menit ke-43, pemain yang saat itu berusia 18 tahun tersebut nyaris mengantarkan tiga poin. Namun, tembakan melengkung indah dengan kaki kirinya dari sudut kanan kotak penalti tidak masuk ke gawang, melainkan hanya membentur mistar.

Jika bola melaju beberapa sentimeter lebih rendah, Barcelona mungkin akan memenangi pertandingan itu dan memastikan lolos ke babak 16 besar setelah pertandingan kelima fase grup. Namun, karena mistar menggagalkan gol impian Demir, skor tetap 0-0. Pada pertandingan terakhir, Benfica akhirnya menyalip tim asal Spanyol itu, yang kalah 0-3 dari FC Bayern. Alih-alih bermain di Liga Champions, Barca hanya tampil di Liga Europa pada paruh kedua musim. Mereka pun kehilangan pemasukan penting. Karena itu, tak ada lagi uang untuk mempermanenkan Demir, yang akhirnya tak pernah mencatatkan penampilan kesepuluh bagi klub impiannya.

Tentu tak ada gunanya berspekulasi tentang seperti apa perjalanan Demir seandainya keadaan berbeda. Yang pasti, kiprahnya di Barca berakhir setelah hanya setengah tahun. Pada Januari 2022, pemain yang telah empat kali membela tim nasional Austria itu kembali ke Rapid. Setengah tahun kemudian, ia pindah ke Galatasaray dengan biaya transfer enam juta euro, tetapi sama sekali tidak merasa nyaman di sana. "Dunia sepakbola di Turki sangat berbeda. Orang Turki emosional, fanatik, impulsif. Saya kesulitan menghadapinya," kata putra dari orang tua asal Turki itu mengenai masa-masanya yang tak berjalan baik di Istanbul. Ia menegaskan bahwa dari segi mentalitas, dirinya "orang Austria".

Bagaimana perjalanan karier Yusuf Demir sejak pindah ke Galatasaray?

Karena jauh dari tempat di susunan pemain inti Galatasaray, Demir dipinjamkan ke FC Basel pada 2023. Namun, antara lain akibat masalah cedera, harapannya untuk menghidupkan kembali karier di Swiss justru berubah menjadi babak berikutnya dari kemerosotan yang berlangsung perlahan. Setelah setahun yang terbuang di Basel, satu setengah tahun berikutnya di Galatasaray juga terbuang. Ia nyaris tak pernah bermain di liga. Ketika pada paruh pertama musim 2025/26 ia hanya mencatatkan 29 menit di Süper Lig lewat satu penampilan sebagai pemain pengganti, klub dan pemain akhirnya memutuskan berpisah pada awal Februari 2026.

Getty Images

Rapid menerima kembali Demir, yang sangat ingin pulang ke tanah airnya. Namun, setelah beberapa tahun nyaris tanpa kesempatan bermain, kondisi fisiknya tentu belum memadai. Karena itu, pemain yang kembali tersebut bersedia mengambil langkah yang patut dicatat. "Karena kondisi fisik saya belum memadai, saya tidak meminta satu sen pun dari Rapid pada bulan-bulan pertama," ungkap Demir kepada Wiener Zeitung. Ia hanya mendapat "kontrak kerja kolektif" agar "terdaftar". Maka, pemain yang pernah tampil untuk FC Barcelona di Liga Champions pada usia 18 tahun dan menghasilkan jutaan euro di Galatasaray itu tiba-tiba hanya menerima upah minimum. "Sekitar 1.500 euro," kata Demir.

Pada bulan-bulan pertama setelah kembali ke Wina, kekurangan fisik mantan talenta super itu pun terlihat jelas. Ia baru memainkan pertandingan pertamanya pada April. Lalu, pada pertengahan Mei, musim lalu berakhir dengan penampilan yang sangat nahas baginya. Dalam kekalahan 0-2 dari Sturm Graz, ia masuk susunan pemain inti Rapid untuk pertama kalinya sejak kembali, tetapi harus meninggalkan lapangan setelah bermain sedikit lebih dari 20 menit. Ia melempar salah satu sepatunya keluar lapangan karena frustrasi, tetapi sepatu itu terbang ke arah ofisial keempat. Wasit menganggapnya sebagai tindakan tidak sportif dan memberinya kartu merah. "Itu tidak disengaja. Saya hanya ingin melempar sepatu itu keluar, tetapi arahnya malah salah," Demir membela diri.

Yusuf Demir kembali ke Rapid Wien: Siap memulai lagi kariernya untuk kedua kalinya

Kini ia bisa menertawakan kejadian itu. Salah satu alasannya, musim ini semuanya akhirnya kembali berjalan lancar. "Saya bisa bekerja keras untuk memperbaiki diri," kata Demir kepada Sky saat menjelaskan bahwa ia kembali mencapai kondisi fisik prima sepanjang musim panas. "Ada hal-hal yang harus ia ubah, dan kami sebagai pelatih harus membantunya," ujar pelatih Johannes Hoff Thorup dalam siniar 1899FM.

Di bawah pelatih asal Denmark itu, Demir konsisten tampil prima pada musim 2026/27 dan menjadi andalan pemuncak klasemen Bundesliga Austria. Dalam delapan pertandingan liga terakhir, ia terlibat langsung dalam delapan gol, dengan empat gol dan empat assist. Pemain berteknik istimewa itu kini bukan hanya mampu menjadi pembeda, tetapi juga bermain untuk tim. Ia memang mendapat "kebebasan dalam menyerang, tetapi tugas bertahan tidak bisa ditawar, itu penting," tegas Demir baru-baru ini. Di lapangan, ia membuktikan bahwa pada usia 23 tahun dirinya telah menjadi "pemain baru", sebagaimana pujian pelatih Hoff Thorup.

"Saya yakin akan kembali membuat sensasi," kata Demir pada musim semi lalu. Ia masih pemain muda, tetapi sudah mengalami banyak hal dan kini tampak cukup matang untuk memulai lagi kariernya untuk kedua kalinya. "Di sana maupun di sini, sepakbola tetaplah sepakbola," kata Demir dengan rendah hati saat menyelaraskan masa lalunya di Barcelona dengan kepulangannya ke tempat ia memulai karier. "Setinggi apa pun kamu pernah berada, itu tidak membuatmu menjadi manusia yang lebih baik. Kamu tetap duduk semeja dengan orang tuamu. Itu tidak berubah."