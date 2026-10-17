Real Madrid terus meraih kemenangan meski menghadapi berbagai persoalan dalam gaya bermain dan menurunnya kemampuan mereka untuk menuntaskan pertandingan dengan mudah, dengan bersandar pada semangat juang yang memberi mereka kemampuan untuk bangkit dari situasi sulit. Yang terbaru adalah kebangkitan mereka melawan Roma, setelah membalikkan ketertinggalan (1-3) menjadi kemenangan berharga (4-3) dalam waktu 8 menit.

Surat kabar Spanyol "Marca" mengungkapkan bahwa semangat juang telah menjadi salah satu kekuatan paling menonjol dalam tim Jose Mourinho, setelah pengaruhnya terlihat dalam 6 pertandingan dari 10 laga yang dimainkan tim musim ini, baik dengan meraih kebangkitan di menit-menit akhir maupun dengan terus berjuang di tengah kondisi yang tidak menguntungkan.

Usai kebangkitan melawan Roma, Federico Valverde mengatakan: "Dengan semangat juang, kami mulai mencapai apa yang kami inginkan. Saya bangga bahwa tim ini memiliki semangat juang seperti ini," sementara Mourinho mengaitkan kebangkitan tersebut dengan "keberanian para pemain".

6 pertandingan yang mengungkap sisi lain Real Madrid

Pertandingan melawan Roma bukanlah kasus yang luar biasa, sebab Real Madrid telah menunjukkan kemampuannya untuk berjuang hingga detik-detik terakhir dalam beberapa laga musim ini.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 SEV

Tim meraih kemenangan di menit akhir melawan Espanyol dengan gol pada menit ke-90, dan mengulangi skenario yang sama melawan Elche, sementara mereka juga menunjukkan kegigihan dalam dua pertandingan melawan Real Betis dan Atletico Madrid, meski tidak berhasil meraih hasil yang mereka inginkan di kedua laga tersebut.

Menghadapi Real Betis, Kylian Mbappe menyia-nyiakan tendangan penalti yang seharusnya memberi tim peluang untuk menyamakan kedudukan, sementara Real Madrid menolak menyerah dalam derby melawan Atletico Madrid, meski bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit, dan kalah (1-2) dengan gol Antonio Rudiger pada menit ke-89.

Dalam laga melawan Villarreal, tim tidak mampu mencetak gol tambahan setelah Vinicius Junior diusir keluar, namun mereka mempertahankan keunggulan satu gol tanpa balas selama lebih dari 20 menit, menegaskan kemampuan mereka bertahan di bawah tekanan.

Sedangkan melawan Roma, kebangkitan itu terlihat lebih jelas, setelah Real Madrid mengubah ketertinggalan dua gol menjadi kemenangan berharga, dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan kegigihan para pemain untuk terus berjuang hingga akhir.

Bintang Real Madrid, Espi, mengatakan: "Kami tidak ingin menyerah, kami sangat ingin memenangkan pertandingan ini."

8 kemenangan memberi Mourinho senjata pembelaan di tengah kritik

Meski ada kritik terkait penampilan tim dan kebisingan yang mengelilinginya di dalam maupun di luar lapangan, Real Madrid meraih 8 kemenangan berbanding dua kekalahan dalam 10 pertandingan pertama, sebuah hasil yang memberi tim sisi positif di tengah pembicaraan tentang persoalan teknis mereka.

Di LaLiga, Real Madrid menghadapi tekanan yang semakin besar akibat awal yang kuat dari Barcelona, yang menempatkan anak-anak asuh Mourinho di depan tantangan dini dalam perlombaan persaingan, sementara tim menempati posisi di antara delapan besar Liga Champions dengan nilai sempurna.

Jude Bellingham berupaya menyorot hasil-hasil yang diraih ketimbang berfokus pada kritik yang mengelilingi tim, dengan mengatakan: "Kadang-kadang ada pertandingan yang sedikit lebih sulit, tetapi kami menang di sebagian besar laga."