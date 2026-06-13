"Di Balik Pintu Tertutup": Terungkapnya Kejutan Besar Antara Ancelotti dan Neymar

Dalam keputusan yang mengakhiri perdebatan yang berlangsung selama berminggu-minggu, sumber-sumber yang dekat dengan tim nasional Brasil mengungkapkan bahwa percakapan telepon yang menentukan antara pelatih Carlo Ancelotti dan mantan bintang Barcelona Neymar da Silva menjadi penyebab langsung dimasukkannya sang pemain ke dalam skuad final Seleção untuk Piala Dunia 2026, namun dengan peran yang jelas: pemain cadangan yang tidak akan ikut serta dalam fase grup, dalam langkah yang digambarkan sebagai "kecerdasan sepak bola" dari pelatih asal Italia tersebut.

Surat kabar Spanyol "AS" mengutip apa yang disebutnya sebagai sumber terpercaya, bahwa percakapan yang jujur dan transparan antara kedua belah pihak berlangsung beberapa hari sebelum Brasil mengumumkan skuad finalnya yang terdiri dari 26 pemain; di mana Ancelotti jelas dan langsung dalam menentukan peran terbatas yang akan dimainkan Neymar bersama tim nasional, hal yang diterima pemain tersebut sejak hari pertama pemusatan latihan.

Mantan pelatih Real Madrid itu menyadari besarnya tekanan seputar keputusannya, yang tidak hanya bersifat olahraga, tetapi juga sosial dan politik, di negara dengan populasi 213 juta jiwa yang merayakan pemanggilan Neymar seolah-olah itu adalah hari nasional, meskipun penampilannya belakangan ini menunjukkan bahwa ia jauh dari kondisi fisik terbaiknya.

Timnas Brasil, juara Piala Dunia 5 kali, akan memainkan pertandingan pertamanya hari Sabtu ini melawan Maroko tanpa Neymar di susunan pemain inti, dan tanpa peluang baginya untuk bermain di babak grup, dalam rencana yang disusun Ancelotti dengan cermat, di mana ia sebelumnya menyebutkan kondisi fisik sang penyerang sebagai alasan utama, meskipun ia sangat membutuhkan kehadirannya dalam skuad.

Neymar tidak lagi menjadi pemain yang tak tergantikan di Seleção, melainkan berubah menjadi pembimbing bagi para pemain muda, di mana ia menunjukkan perilaku yang ideal dalam membimbing generasi baru, sementara Vinícius Júnior dan Raphinha mengambil alih serangan Brasil, dalam perubahan yang digambarkan sumber-sumber sebagai "layak ditunggu".

Neymar mengalami cedera dalam pertandingan terakhirnya bersama klubnya, Santos, cedera yang cukup untuk mengeliminasi pemain lain dari skuad, namun Ancelotti memutuskan untuk mempertahankannya karena alasan di luar aspek teknis, memanfaatkan pengalamannya dan pengaruh moralnya terhadap tim.

Aspek ekonomi dalam keputusan ini juga tidak bisa diabaikan, karena laporan menunjukkan bahwa beberapa kontrak iklan dan sponsor yang terkait dengan timnas Brasil menghasilkan pendapatan yang jauh lebih besar dengan kehadiran Neymar dalam skuad, bahkan jika ia hanya duduk di bangku cadangan, dibandingkan dengan ketidakhadirannya sama sekali dari turnamen, yang berdampak finansial besar bagi Federasi Brasil dan para sponsor.