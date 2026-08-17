Real Madrid bersiap memperkenalkan para pemain barunya sepanjang pekan ini, beberapa hari sebelum penampilan perdana mereka di La Liga menghadapi Espanyol. Namun, manajemen klub memutuskan untuk membuat acara perkenalan para pemain keluar dari pakem tradisional yang biasa disaksikan para suporter dalam beberapa tahun terakhir, dalam sebuah langkah yang bernuansa khusus dan kekeluargaan.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Real Madrid berniat menggelar acara perkenalan para pemain barunya di fasilitas klub di kota Valdebebas, dengan kehadiran presiden klub Florentino Perez serta anggota keluarga para pemain. Perayaan tersebut akan berlangsung dalam suasana tertutup, jauh dari suporter dan media.

Real Madrid telah merekrut 6 pemain selama bursa transfer musim panas di bawah kepemimpinan pelatih asal Portugal Jose Mourinho, tetapi hingga kini tidak ada satu pun dari mereka yang mendapatkan acara perkenalan resmi. Hal inilah yang mendorong klub untuk menyusun program khusus guna memperkenalkan wajah-wajah baru sebelum musim resmi dimulai.

Yang akan menjadi sorotan dalam acara perkenalan baru ini adalah ketiadaan suporter, di samping tidak adanya konferensi pers yang digelar para pemain seusai perkenalan mereka, berbeda dengan kebiasaan di musim-musim sebelumnya, ketika transfer Real Madrid selalu diwarnai perayaan bersama suporter dan konferensi media berskala besar.

Daftar pemain yang akan diperkenalkan klub diperkirakan mencakup Mourinho, Diomande, Cucurella, Konate, Dumfries, Espai, dan Bernardo Silva, dalam acara yang oleh klub disebut akan berbeda dari gambaran tradisional perkenalan pemain baru.

Langkah ini dilakukan bersamaan dengan persiapan Real Madrid untuk menjalani laga pertamanya di La Liga, ketika mereka bertandang ke markas Espanyol pada hari Sabtu, 22 Agustus, di pekan kedua kompetisi, tepat pukul 21.30 malam.

Real Madrid berharap para pemain baru, ditambah proyek Mourinho, dapat menjadi titik balik bagi tim setelah dua musim yang tidak berhasil mewujudkan target klub. Sementara itu, hari-hari mendatang diperkirakan akan menyingkap gambaran utuh dari skuad baru sebelum resmi terjun dalam persaingan memperebutkan gelar musim ini.