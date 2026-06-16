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LamouchiGetty Images

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Di balik pemecatan mengejutkan Al-Moushi: 8 pemain yang semula berjanji mendukungnya, lalu meninggalkannya!

S. Lamouchi
Sweden vs Tunisia
Sweden
Tunisia
World Cup
Prancis
Swedia
Tunisia
Meksiko

Pelatih itu mengalami hari-hari terburuknya

Asosiasi Sepak Bola Tunisia (FTF) memecat pelatih asal Prancis keturunan Tunisia, Sabri Lamouchi, beberapa jam setelah kekalahan telak 5-1 dari Swedia di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini mengakhiri masa jabatannya yang singkat, yang dimulai awal tahun ini dengan harapan besar untuk membangun kembali tim nasional.

Menurut laporan surat kabar Prancis "L'Équipe", hari pemecatan itu dipenuhi kekacauan dan ketidakteraturan di dalam kamp tim nasional di kota Monterrey, Meksiko.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa timnas Tunisia memicu kemarahan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) sebelum pertandingan dengan meminta tiket dan tempat parkir tambahan, sementara Lamouchi selama pertandingan menerima hinaan verbal dari beberapa orang yang hadir di tribun VIP di belakang bangku cadangan.

Laporan tersebut menambahkan bahwa pelatih berusia 54 tahun itu kembali ke hotelnya dalam keadaan terkejut, sebelum dikejutkan keesokan paginya oleh pernyataan yang diterbitkan melalui akun Instagram Federasi Sepak Bola Tunisia yang mengumumkan kepergiannya "secara damai" dan penunjukan Munther Al-Kabir sebagai penggantinya, meskipun belum ada perjanjian resmi yang ditandatangani pada saat itu.

Pernyataan tersebut segera dihapus beberapa menit kemudian, yang semakin menambah kebingungan di dalam rombongan.

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"L'Équipe" melaporkan bahwa 8 pemain inti menghubungi Lemouchi dan berjanji akan hengkang jika dia pergi, namun mereka tidak menepati janji tersebut kemudian.

Di tengah situasi yang kacau ini, Ketua Federasi Moez Nasri mengambil alih tugas untuk memberitahu pelatih tentang keputusan pemecatan, sebelum segera bernegosiasi dengan pelatih asal Prancis, Hervé Renard, untuk mengambil alih tugas tersebut.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Lemouche kemudian menandatangani dokumen pemutusan kontrak di kamarnya di hotel, dengan bantuan Sekretaris Jenderal Federasi Walid Mardasi, di akhir hari yang digambarkan surat kabar tersebut sebagai "hari terburuk dalam kariernya".

Di tengah kekecewaan, sang pelatih menerima dukungan tak terduga dari penyerang Prancis André-Pierre Gignac, yang tinggal di Monterrey, yang mengundangnya untuk menghabiskan malam di rumahnya, sebagai bentuk kebaikan hati yang meringankan beban hari yang tak akan terlupakan bagi Lamouchi.

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