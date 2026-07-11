Di balik layar yang menarik... Harry Kane menceritakan detail pertemuannya dengan Trump

Harry Kane, kapten tim nasional Inggris, menegaskan bahwa ia pernah bermain golf bersama Presiden AS Donald Trump, dan menggambarkan pengalaman itu sebagai "sangat luar biasa", menjelang pertandingan yang dinantikan antara tim negaranya melawan Norwegia di perempat final Piala Dunia.

Trump sebelumnya mengungkapkan pada awal pekan ini bahwa ia pernah bermain golf bersama Kane, dan mengatakan kepada para wartawan: “Saya pikir Kane adalah pemain yang hebat. Saya pernah bermain golf dengannya dan sangat menyukainya. Dia juga pemain golf yang bagus, dia benar-benar luar biasa.”

Kane menjelaskan bahwa putaran golf tersebut berlangsung 18 bulan lalu di Florida, sambil mengungkapkan kekagumannya terhadap kemampuan Trump dalam bermain golf meskipun usianya sudah 80 tahun.

Penyerang berusia 32 tahun itu berkata, menjelang pertandingan Inggris melawan Norwegia di perempat final Piala Dunia besok, Sabtu: “Sejujurnya, saya tampil bagus, tapi 18 bulan lalu dia mengundang saya untuk bermain saat saya berada di Palm Beach.”

Dia menambahkan: “Ketika Presiden Amerika Serikat mengundang Anda ke suatu tempat, itu adalah pengalaman yang sangat istimewa, baik untuk bertemu dengannya maupun bermain golf bersamanya.”

Dia melanjutkan: “Kemampuannya dalam golf sangat bagus, sejujurnya. Saya berharap bisa bermain sebaik dia saat saya seusia dia nanti, itu pasti. Itu pengalaman yang unik, dan saya hanya bersyukur karena dia mengundang saya untuk bermain.”

Keane menegaskan bahwa timnas Inggris berupaya untuk menyenangkan legenda Sir David Beckham, setelah mantan kapten The Three Lions itu berinisiatif bertemu para pemain pada malam menjelang pertandingan krusial melawan timnas Norwegia yang dipimpin Erling Haaland.

Timnas Inggris menjalani sesi latihan, Jumat kemarin, di fasilitas klub Inter Miami, pesaing di Liga Amerika, yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Beckham.

Beckham, yang berusia 51 tahun, menghadiri sesi latihan di Fort Lauderdale bersama kedua putranya, Romeo dan Cruz. Ia juga berbincang dengan para pemain di dalam ruang olahraga sebelum mereka turun ke lapangan, setelah sebelumnya ia menghadiri sejumlah pertandingan Inggris di Piala Dunia musim panas ini.