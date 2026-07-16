Di balik layar terungkap... Para pemain Inggris terkejut dengan keputusan-keputusan Tuchel!

Para pemain timnas Inggris terkejut dengan keputusan taktis yang diambil oleh pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel, setelah unggul atas Argentina (1-0) di semifinal Piala Dunia, menurut laporan media Inggris.

Setelah gol Anthony Gordon pada menit ke-55, yang membawa Inggris unggul 1-0, Tuchel memutuskan untuk beralih ke formasi pertahanan dengan lima pemain. Ia menarik keluar Gordon sendiri dan memasukkan bek Ezri Konsa pada menit ke-72, lalu memperkuat lini belakang lebih lanjut dengan memasukkan Dan Burn dan Nico Aurieli.

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Perubahan taktik pertahanan ini membuat Inggris benar-benar terdesak dan kehilangan kendali atas pertandingan.

Setelah gol Gordon, persentase penguasaan bola Inggris tidak melebihi 12%, dan mereka takluk oleh serangan berulang Argentina, sebelum tim terakhir itu mencetak dua gol di menit-menit akhir (Enzo Fernández lalu Lautaro Martínez) untuk lolos ke final.

Menurut sumber di dalam skuad Inggris, surat kabar Inggris “The Daily Telegraph” melaporkan bahwa para pemain merasa “terkejut” dan “tidak puas” dengan peralihan ke formasi bertahan yang terlalu dini, terutama karena tim berada dalam posisi yang kuat dan seharusnya bisa terus menekan alih-alih mundur.

Di sisi lain, Tuchel membela keputusannya setelah pertandingan dengan mengatakan bahwa ia “tidak menyesalinya”, sambil menjelaskan bahwa ia beralih ke formasi pertahanan lima pemain untuk menutup ruang-ruang kosong dan menghadapi umpan-umpan silang yang banyak dilancarkan Argentina.

Namun, banyak pemain dan pakar menilai bahwa keputusan tersebut sangat merugikan, dan secara langsung berkontribusi pada kekalahan dalam pertandingan tersebut, serta bahwa Inggris “menyerahkan inisiatif” kepada Argentina setelah sebelumnya berada dalam posisi dominan.