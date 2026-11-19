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Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) sempat mempertimbangkan untuk menggugat secara hukum kelayakan Gianni Infantino mencalonkan diri untuk masa jabatan keempat sebagai presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), sebelum akhirnya mengurungkan niat tersebut karena menilai peluang keberhasilan langkah itu terbatas.

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Hal itu diungkap oleh British Broadcasting Corporation (BBC), yang melaporkan bahwa FA telah menimbang kemungkinan menolak pencalonan Infantino dalam pemilihan Maret 2027 yang dijadwalkan digelar di Rabat, ibu kota Maroko. Namun, FA menilai upaya apa pun untuk menghalangi pria asal Swiss itu ikut bersaing tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan.

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Infantino sebelumnya mengawal pengesahan aturan yang membatasi masa jabatan presiden FIFA maksimal tiga periode, ketika ia menggantikan Sepp Blatter sebagai pemimpin FIFA.

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Namun, pada 2022 Dewan FIFA menyetujui bahwa periode pertama Infantino, yang berlangsung dari 2016 hingga 2019, tidak dihitung dalam batas maksimal masa jabatan, karena dianggap sebagai kelanjutan masa jabatan yang tidak dituntaskan pendahulunya setelah mengundurkan diri.

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Awal bulan ini, organisasi hak asasi manusia FairSquare menyurati FA dan menilai keputusan FIFA tersebut dapat digugat secara hukum serta bertentangan dengan semangat dan tujuan regulasinya.

Organisasi itu meminta FA membawa persoalan ini ke Komite Tata Kelola FIFA untuk mencegah Infantino mencalonkan diri pada Maret mendatang, dengan alasan ia sudah menghabiskan batas maksimal yang diizinkan, yakni tiga periode.

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Ketua FA, Debbie Hewitt, membalas surat organisasi tersebut dan menegaskan bahwa FA memang telah mempelajari kemungkinan menggugat kelayakan Infantino, tetapi tidak yakin langkah itu akan menghasilkan hasil yang diinginkan.

"Pada akhirnya, prosesnya mengikuti aturan tata kelola FIFA dan berujung pada keputusan bahwa masa jabatan parsial Infantino tidak dihitung dalam batas maksimal masa jabatan presiden. Setelah mempelajari prosedurnya secara mendetail, kami tidak yakin gugatan akan berhasil," kata Hewitt, menurut korespondensi yang dilihat BBC.

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FA juga menegaskan dukungannya kepada Philippe Diallo, presiden Federasi Sepak Bola Prancis, yang menjadi pesaing Infantino dalam perebutan kursi presiden FIFA.

Mantan ketua Komite Tata Kelola FIFA, Miguel Maduro, sebelumnya menyebut adanya kemungkinan sebuah federasi nasional atau salah satu konfederasi kontinental membawa perkara ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) untuk menggugat kelayakan Infantino.

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Namun, peluang federasi-federasi Eropa untuk menempuh langkah tersebut menjadi lebih rumit setelah Presiden UEFA, Aleksander Ceferin, memutuskan mencalonkan diri untuk masa jabatan keempat.

Infantino berencana maju dalam pemilihan presiden FIFA yang dijadwalkan berlangsung dalam Kongres FIFA di Maroko, dan tampak berada di posisi kuat untuk mempertahankan jabatannya setelah pendaftaran calon ditutup.

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Gianni Infantino menjabat presiden FIFA sejak Februari 2016, menggantikan Sepp Blatter asal Swiss yang mengundurkan diri di tengah skandal korupsi yang mengguncang organisasi tersebut.

Infantino kemudian terpilih kembali secara aklamasi pada 2019 dan 2023, setelah FIFA memutuskan bahwa periode pertamanya, yang berlangsung selama tiga tahun, tidak dihitung dalam batas maksimal masa jabatan presiden karena dianggap sebagai kelanjutan masa jabatan Blatter.

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Statuta FIFA mengizinkan presiden menjabat selama tiga periode, masing-masing empat tahun, baik secara berturut-turut maupun tidak.

Berdasarkan tafsiran FIFA atas regulasi tersebut, Infantino dapat kembali mencalonkan diri pada Maret 2027, meski telah memegang jabatan itu sejak 2016.