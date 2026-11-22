Bagikan Ikuti GOAL di Google

Jamal Musiala kembali mengalami serangan kehilangan kesadaran pada Senin lalu. Kemunduran kesehatan ini membuat kondisi sarafnya kembali menjadi sorotan di internal Bayern Munich, terlebih sang pemain baru saja kembali berlatih bersama tim setelah absen karena cedera otot.

Iklan

Menurut harian "Bild" asal Jerman, serangan ini terjadi meski dosis obat yang dikonsumsi Musiala telah disesuaikan, sebagai bagian dari upaya menemukan pengobatan dan dosis yang tepat untuk mengendalikan kondisinya.

Baca juga

Video: Derbi Maghribi di Ligue 1, Amoura dan Abdi Cetak Gol, Hakimi Membalas

Tak Pernah Berhenti: Messi Terima Penghargaan Baru Usai Torehkan Catatan Bersejarah

Iklan Iklan

Ini merupakan kemunduran kedua yang dialami sang pemain sejak ia tumbang dalam laga uji coba melawan Heidenheim pada pertengahan Agustus lalu.

Topik Terkait

Menurut "Bild", menemukan kombinasi obat yang tepat masih menjadi tantangan dalam menangani kondisi pemain asal Jerman tersebut, sementara perwakilannya terus menjalin komunikasi dengan manajemen Bayern Munich.

Musiala sebelumnya mengalami dua serangan dalam empat hari pada Agustus, yang pertama saat melawan Leipzig dan yang kedua kontra Heidenheim, sebelum ia sendiri mengumumkan diagnosisnya, yakni serangan kehilangan kesadaran sementara yang dapat diobati, akibat gangguan saraf.

Iklan

Saat itu ia menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan perawatan medis khusus dan para dokter telah memastikan tidak ada risiko kesehatan tambahan. Ia juga optimistis dapat melanjutkan kariernya di lapangan hijau secara normal.

Serangan terbaru terjadi pada hari yang sama ketika Dewan Pengawas Bayern Munich menggelar rapat untuk membahas cara menangani persoalan Musiala menyusul perkembangan terkini.

Iklan

Menurut laporan tersebut, kejadian ini membuat manajemen klub siaga, yang menjelaskan mengapa pernyataan publik terus bermunculan, mulai dari presiden kehormatan Uli Hoeness, kemudian CEO Jan-Christian Dreesen, hingga terakhir Karl-Heinz Rummenigge.

Meski mengalami kemunduran ini, Musiala tidak melewatkan satu pun sesi latihan, sementara pelatih Vincent Kompany berencana untuk terus mengandalkannya setelah ia kembali merumput.

Iklan

Sang pemain kembali tampil sebagai pemain pengganti saat menghadapi Koln pada Jumat lalu, dalam penampilan pertamanya sejak mengalami robekan otot paha pada September.

Musiala sebelumnya juga absen dalam waktu lama setelah mengalami patah kaki di Piala Dunia Antarklub pada Juli 2025.

Iklan

Pernyataan para petinggi Bayern terkait masa depan dan kontrak Musiala memicu kritik dari asosiasi pesepak bola profesional, "FIFPro", yang menyatakan keprihatinan atas pembahasan kondisi kesehatan dan kontrak sang pemain secara terbuka selama masa pemulihannya.

Asosiasi tersebut menilai klub asal Bavaria itu memberikan tekanan tambahan kepada sang pemain dan perwakilannya menjelang kemungkinan negosiasi kontrak.

Iklan

Di sisi lain, Dreesen membantah klub memberikan tekanan apa pun. Ia menegaskan bahwa Musiala membutuhkan waktu untuk menemukan kembali performanya dan Bayern akan mengevaluasi situasinya pada awal tahun depan.

Tim asal Bavaria itu kini tengah bersiap menghadapi tuan rumah Rennes asal Prancis pada Rabu mendatang dalam matchday kelima Liga Champions, di tengah badai cedera yang parah, terutama di lini serang.

Iklan

Musiala diperkirakan akan memainkan peran yang lebih besar saat melawan Rennes, menyusul absennya Harry Kane, Serge Gnabry, Ismael Saibari, dan Michael Olise karena cedera.