Di balik layar pemusatan latihan Prancis: Mbappé mengalami depresi parah... dan merasa muak menjelang laga melawan Inggris

Tim nasional Prancis masih merasakan dampak kekalahan pahit dari Spanyol (2-0) pada Selasa malam, di semifinal Piala Dunia 2026.

Timnas Prancis tampil sangat mengecewakan saat menghadapi Spanyol yang mendominasi pertandingan selama 90 menit, meskipun banyak prediksi yang mengunggulkan Les Bleus mengingat performa mereka sepanjang turnamen Piala Dunia ini.

Timnas Prancis kini bersiap menghadapi Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga, dini hari Minggu mendatang, namun kekecewaan menyelimuti seluruh anggota skuad Les Bleus.

Seorang anggota staf teknis timnas Prancis mengatakan kepada surat kabar "L'Équipe": "Apakah kalian pikir mereka ingin memainkan pertandingan ini? Tentu saja tidak, tim ini datang ke sini untuk tujuan lain."

Sementara yang lain menambahkan: “Mereka merasa jijik karena terpaksa bermain.”

Jaringan “Foot Mercato” mengutip surat kabar “L’Équipe”, mengungkap detail beberapa jam setelah kekalahan dari Spanyol, di mana beberapa pemain tidak bisa tidur, sehingga mereka menonton ulang pertandingan tersebut, yang semakin menambah kekecewaan mereka.

Kylian Mbappé adalah yang paling terpukul, menurut sumber yang diwawancarai surat kabar tersebut, di mana salah satu anggota delegasi Prancis menyatakan: “Mereka semua sangat menderita, tetapi saya rasa Kylian adalah yang paling menderita di antara mereka.”

Pidato pelatih Didier Deschamps setelah pertandingan maupun simpati dari staf pelatih tidak meredakan kesedihan Mbappé, meskipun pertandingan melawan Inggris masih memiliki arti pribadi yang besar bagi bintang Real Madrid tersebut karena persaingannya dengan kapten Argentina, Lionel Messi, dalam perebutan gelar pencetak gol terbanyak di Piala Dunia kali ini (masing-masing 8 gol), namun partisipasinya di Piala Dunia sudah berakhir di benaknya.

Menurut surat kabar L'Équipe, Mbappé dilaporkan tidak memahami alasan mengapa instruksi tidak dipatuhi dengan lebih baik pada babak kedua melawan Spanyol, terutama setelah Deschamps meminta mereka bermain secara individual untuk menghindari tekanan terhadap mereka.

Sedangkan Ousmane Dembélé, yang juga tampil buruk, dilaporkan merasa frustrasi karena kurangnya dukungan saat ia menekan pemain yang menguasai bola.

Namun bagi Didier Deschamps, bukan itu inti masalahnya. Pelatih dan stafnya terutama menyayangkan kurangnya ketepatan teknis timnas Prancis sepanjang pertandingan, yang sangat kontras dengan penampilan Spanyol yang unggul, yang memungkinkan mereka menampilkan gaya permainan mereka.