Di balik layar pembicaraan krusial mengenai Oliasi... Presiden Bayern: Pérez sebaiknya tidak repot-repot mencoba

Herbert Hainer, Presiden Bayern Munich, dengan tegas menyatakan bahwa Michael Olise tidak akan dijual, di tengah kontroversi yang terus berlanjut mengenai masa depan sang pemain serta minat Real Madrid untuk merekrutnya.

Presiden Real Madrid, Florentino Pérez, sebelumnya telah menjanjikan kepada para pendukung klub sebuah transfer rekor yang akan menjadi yang termahal dalam sejarah Real Madrid senilai 150 juta euro, sehingga spekulasi pun mengarah kuat pada Olesi dan Julián Álvarez, bintang Atlético Madrid.

Spekulasi tersebut membuat Bayern dan Atlético tidak nyaman, di mana masing-masing klub tetap mempertahankan bintang mereka, sementara para penggemar Real Madrid menanti dengan penuh harap apa yang akan dilakukan presiden klub untuk menepati janjinya.

Sebagai tanggapan tegas atas spekulasi media mengenai masa depan pemain sayap asal Prancis tersebut, Heiner mengatakan dalam wawancara dengan surat kabar Jerman “Abendzeitung”: “Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika Presiden Real Madrid Florentino Pérez berencana mengajukan tawaran, dia bisa menghemat usaha. Kami tidak ingin menjual Michael Oulessi.”

Heiner menambahkan: “Sebagai Bayern München, kami masih memiliki hubungan yang sangat baik dengan Real Madrid. Mereka menghubungi saya untuk menegaskan, pertama, bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kontak apa pun dengan Oulessi, dan kedua, bahwa mereka tidak menginginkan spekulasi yang terus-menerus di media.”

Ketika ditanya mengenai rencana Bayern Munich di bursa transfer, Heiner mengatakan bahwa klub sangat senang dengan perekrutan Nathaniel Brown dan Ismail Sibar, namun ia enggan berkomentar mengenai kemungkinan transfer lainnya, sambil menambahkan: “Keduanya adalah pemain yang sangat bagus, tetapi saya yakin Anda memahami bahwa saya tidak akan mengomentari transfer yang mungkin terjadi. Kami memiliki skuad yang sangat bagus, tidak diragukan lagi. Karena itu, jika kami melakukan penambahan, itu hanya akan berupa penguatan yang terarah, baik di lini serang maupun pertahanan.”

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