Di balik layar: Mengapa Mbappe, Vinicius, dan Konate menyembunyikan pesan pada jersey Ceuta?

Insiden kaus dukungan untuk kota Ceuta sebelum pertandingan Elche melawan Real Madrid masih menuai kontroversi, sementara sejumlah laporan media mengungkap alasan yang mendorong Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Ibrahima Konate, trio klub Los Blancos, untuk menyembunyikan pesan yang tertera pada kaus yang dikenakan para pemain sebelum pertandingan.

Menurut surat kabar Spanyol "El Mundo", trio tersebut memutuskan untuk melipat kaus pada bagian pesan, agar slogan yang tertulis di atasnya tidak terlihat, dengan keinginan untuk menghindari kemungkinan reaksi negatif di Maroko, terutama karena isu ini memiliki sensitivitas politik antara Maroko dan Spanyol.

Para pemain Real Madrid menerima kaus bertuliskan "Todos somos caballas. Ceuta y los Caballeros de la Mar", yang disiapkan oleh asosiasi pengusaha di Valencia dalam sebuah inisiatif yang mencakup pertandingan Villarreal, Levante, Elche, dan Valencia.

Sensitivitas Maroko

Mbappe, Vinicius, dan Konate menilai bahwa pesan yang tertera pada kaus tersebut bisa memiliki muatan politis, sehingga mereka lebih memilih untuk tidak menampilkannya atau mengambil sikap terkait isu yang sangat sensitif di Maroko.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa keputusan para pemain datang hanya sehari setelah kontroversi yang ditimbulkan oleh pemain Maroko Abdessamad Ezzalzouli, pemain Real Betis, akibat keikutsertaannya dalam inisiatif yang sama.

Krisis Ezzalzouli

Dalam pertandingan Villarreal melawan Real Betis, para pemain klub Andalusia itu ikut serta dalam inisiatif tersebut dan tampil di lapangan dengan mengenakan kaus dukungan untuk Ceuta, dan Ezzalzouli, pemain timnas Maroko, ada di antara mereka.

Setelah itu, sang pemain menerima kritik dan serangan luas melalui media sosial dari kalangan warga Maroko, yang mendorongnya untuk menghapus unggahan-unggahannya terkait inisiatif tersebut, sebelum akhirnya tampil untuk membela sikapnya.

Ezzalzouli menjelaskan bahwa kaus itu mengusung "karakter sosial sebagai dukungan bagi penduduk dan warga kota tersebut", seraya membantah bahwa inisiatif tersebut memiliki tujuan politis atau mengandung penghinaan apa pun terhadap Maroko.

Gema di dalam Real Madrid

Surat kabar "El Mundo" menyebutkan bahwa dampak dari kasus Ezzalzouli sampai ke ruang ganti Real Madrid, terutama karena Brahim Diaz bermain bersama pemain Real Betis itu di timnas Maroko, sementara Achraf Hakimi, kapten timnas Maroko dan salah satu orang dekat Mbappe, terkait dengan isu ini secara tidak langsung.

Real Madrid telah menyetujui inisiatif Elche, dan menyediakan kaus tersebut kepada para pemainnya setelah selesai proses pemanasan, sebelum setiap pemain secara individu memutuskan apakah akan mengenakan kaus itu dan bagaimana cara menampilkannya.

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