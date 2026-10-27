Lamine Yamal tidak menyembunyikan ambisinya untuk memenangi Ballon d'Or tahun 2026, namun bintang muda Barcelona itu menghadiri acara di London dengan kesadaran bahwa misinya mungkin lebih sulit dari yang ia harapkan, sebelum malam itu berakhir dengan dinobatkannya pemain Inggris, Harry Kane, sebagai peraih penghargaan paling bergengsi tersebut, untuk pertama kalinya dalam kariernya.

Surat kabar"Sport" asal Catalonia mengungkap kisah di balik jam-jam yang dilalui Yamal sebelum dan sesudah acara, dengan menegaskan bahwa pemain Barcelona itu menyikapi hasil tersebut dengan sportif, meskipun ia kecewa karena tidak meraih penghargaan utama untuk tahun kedua berturut-turut, sembari tetap mempertahankan keyakinannya akan kemampuannya mewujudkan impian itu di masa depan.





Yamal merasa Ballon d'Or menjauh darinya

Menurut surat kabar tersebut, rombongan Barcelona dilingkupi rasa optimis mengenai kemungkinan kemenangan Yamal, namun di dalam klub, prediksi mulai condong sejak beberapa hari ke arah penobatan Kane, yang acaranya digelar di kota kelahirannya, ibu kota Inggris, London.

Yamal pun tidak jauh dari prediksi tersebut, karena sekitar sepekan sebelumnya ia sudah merasa bahwa penyerang Inggris itu mungkin akan menjadi pemenang, sebelum keyakinan ini semakin menguat saat rombongan Barcelona tiba di London, di mana suasana tampak seolah menyiapkan penobatan bintang Bayern Munich itu.

Perhatian Yamal juga tertuju pada kehadiran para petinggi Bayern Munich di ibu kota Inggris itu, yang ia anggap sebagai indikasi bahwa klub Jerman tersebut memperkirakan kemenangan penyerangnya, bahkan persiapan untuk perayaan tampak sudah tersedia di London dan Jerman.

Meski demikian, anggota rombongan Barcelona tidak sepenuhnya kehilangan harapan akan kemenangan pemain muda mereka, yang pada akhirnya hanya meraih penghargaan pemain muda terbaik, setelah unggul tipis atas rekan sekaligus sahabatnya, Pau Cubarsi, karena keduanya hanya terpaut dua suara, sebagaimana diberitakan "Sport".

Sportivitas dan keyakinan akan mewujudkan impian

Surat kabar itu menjelaskan bahwa Yamal menerima kemenangan Kane dengan sportivitas penuh, dan tidak menyikapi kegagalan meraih Ballon d'Or sebagai akhir dari ambisinya, terlebih karena ia masih berusia sembilan belas tahun, dan sebelumnya sudah tiga kali masuk dalam daftar sepuluh pemain terbaik dalam penghargaan tersebut, dua di antaranya berada di podium penobatan.

Bintang Barcelona itu yakin bahwa ia akan mampu memenangi Ballon d'Or suatu hari nanti, dan ia percaya bahwa para penyelenggara penghargaan itu sendiri mungkin memperkirakan ia akan mencapai pencapaian tersebut di masa depan, yang menurutnya menjadi salah satu alasan ia meraih penghargaan pemain muda terbaik.

Perasaan ini mencerminkan perpaduan antara keyakinan akan kemampuannya dan harapan terhadap masa depan, meskipun ia menyadari bahwa kemenangan dalam penghargaan tersebut tidak hanya bergantung pada bakat individu semata, melainkan juga dipengaruhi oleh pencapaian kolektif dan gelar yang diraih seorang pemain bersama klub dan tim nasional negaranya.

Menurut "Sport", Yamal terbang ke London secara terpisah dari rombongan Barcelona, dengan pesawat pribadi ditemani orang-orang terdekatnya, dan memutuskan untuk tetap tinggal di ibu kota Inggris itu dengan memanfaatkan jatah libur tim utama pada hari Selasa.

Setelah acara berakhir, ia menuju hotel untuk beristirahat dan tidur, serta menyantap makan malam di dalam kamarnya ditemani pasangannya, Ines Garcia.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa sejumlah personel keamanan Barcelona sebelumnya telah meninjau restoran-restoran mewah di London, untuk mengantisipasi kemungkinan perayaan kemenangan sang pemain atas Ballon d'Or, namun Yamal pada akhirnya memutuskan untuk tidak menyiapkan perayaan apa pun, terutama karena indikasi-indikasi yang ada tidak mengisyaratkan penobatannya.

Gelar-gelar adalah jalan Yamal menuju Ballon d'Or

Yamal tetap berpegang pada harapannya untuk meraih penghargaan itu di masa depan, sembari terus bekerja keras dengan seragam Barcelona dan tim nasional Spanyol, karena ia menyadari bahwa gelar-gelar yang akan ia raih bersama kedua tim itu mungkin menjadi faktor penentu dalam mencapai tujuannya.

Di antara kegagalan meraih penghargaan utama dan diraihnya penghargaan pemain muda terbaik, Yamal keluar dari malam London dengan pesan yang jelas, bahwa impian Ballon d'Or belum berakhir, dan bahwa peluangnya berikutnya akan tetap terkait dengan apa yang ia tunjukkan di atas lapangan pada tahun-tahun mendatang.