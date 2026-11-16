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Sebuah laporan media mengungkap, pada hari Senin ini, adanya jalur yang jelas bagi Gianni Infantino untuk menjadi Presiden FIFA pada periode baru.

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Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa tersisa kurang dari 72 jam menuju tenggat waktu yang ditetapkan FIFA untuk pengajuan pencalonan presiden.

Rabu mendatang, bertepatan dengan tanggal 18 bulan ini, merupakan batas waktu yang ditetapkan, dan kecuali ada kejutan pada saat-saat terakhir, semua indikasi menunjukkan bahwa Gianni Infantino akan memperoleh peluang yang jelas untuk terpilih kembali pada Maret 2027.

Hal ini terjadi meski ada kontroversi yang muncul seputar niatnya untuk menjual sebagian hak siar pertandingan Piala Dunia kepada investor asing pada musim panas lalu.

Sebab, untuk saat ini, kecuali ada kejutan pada saat-saat terakhir, hanya ada satu alternatif yang mungkin menantang presiden saat ini. Dia adalah Kozo Tashima, mantan pemain internasional Jepang dan presiden Asosiasi Sepak Bola Jepang.

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Namun, untuk mewujudkan hal itu, ia akan membutuhkan dukungan dari sejumlah asosiasi Eropa yang tergabung dalam Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) agar dapat mencapai jumlah minimum lima pengusul yang disyaratkan berdasarkan peraturan FIFA.

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Semua nama lain yang disebutkan telah tersingkir, termasuk mantan pemain Swiss milik Tottenham, Ramon Vega, dan mantan pelatih Prancis milik Arsenal, Arsene Wenger. Wenger sendiri tidak pernah memikirkan untuk mengambil langkah ini.

Para penentang Infantino memandang Wenger sebagai kandidat ideal, berkat ketenarannya di tingkat global dan citranya yang lekat dengan integritas, di samping kompetensi serta pengalamannya yang luas.

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Meskipun berasal dari benua Eropa, ia tidak terikat dengan Asosiasi Sepak Bola Eropa "UEFA", selain itu ia juga dihargai di Afrika dan Asia, serta telah bekerja selama bertahun-tahun dengan 211 asosiasi anggota FIFA dalam kapasitasnya sebagai direktur pengembangan sepak bola dunia.

Skenario menang secara aklamasi

Jika Gianni Infantino menjadi satu-satunya kandidat yang mengajukan pencalonannya hingga hari Jumat, ia akan langsung diakui kembali sebagai presiden, sambil menunggu pengesahan resmi dalam kongres yang dijadwalkan digelar pada 18 Maret tahun depan di Rabat.

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Adapun jika Kozo Tashima pada akhirnya memutuskan untuk mencalonkan diri, maka harus menunggu hasil kongres tersebut di Maroko. Sang pemenang akan membutuhkan dukungan dari 106 asosiasi nasional.

Seandainya pemungutan suara diperlukan, dan meski terjadi gejolak yang dialami beberapa bulan terakhir, Gianni Infantino mendapatkan dukungan mayoritas dari tiga dari enam konfederasi benua dalam majelis umum.

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Konfederasi Sepak Bola Afrika telah menegaskan bahwa mereka akan melanjutkan dukungannya kepada kepemimpinan asal Swiss itu, yang mewakili 54 asosiasi. Hal yang sama berlaku bagi Konfederasi Sepak Bola Oseania, yang beranggotakan 11 asosiasi, serta sepuluh asosiasi lainnya dari Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan (CONMEBOL).

Adapun kubu oposisi, yang dipimpin oleh Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA), merupakan pihak yang paling lantang dalam isu ini, dan kita akan melihat berapa banyak dari 55 asosiasi anggotanya yang akan mendukung atau menolak presiden saat ini.

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Sikap akhir dari 41 asosiasi CONCACAF, yang pada awalnya menentang keberlanjutan Infantino, dan Konfederasi Sepak Bola Asia, yang beranggotakan 47 perwakilan, masih belum jelas. Kita akan melihat apa yang akan terjadi pada hari-hari mendatang.