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Kekalahan timnas Prancis dari Italia dengan skor 3-1, Kamis, di UEFA Nations League, bukan sekadar kegagalan di atas lapangan bagi Zinedine Zidane dan para pemainnya, karena jam-jam setelah pertandingan mengungkap kondisi frustrasi di dalam kubu Les Bleus, bersamaan dengan sejumlah masalah logistik yang menambah kerumitan malam di Milan.

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Meski para pemain timnas Prancis dan staf teknis berupaya untuk tidak menganggap kekalahan ini sebagai krisis, suasana di koridor Stadion San Siro mencerminkan besarnya kekecewaan atas kekalahan pertama di era Zidane.

Menurut jaringan RMC Prancis, tanda-tanda frustrasi terlihat jelas pada sejumlah pemain seusai laga. Beberapa anggota timnas meninggalkan ruang ganti dengan kepala tertunduk, sementara Malo Gusto tampak sangat terpukul dengan penampilannya selama pertandingan.

Rayan Cherki juga terlihat marah dengan raut wajah muram, kelanjutan dari sejumlah ketegangan yang muncul selama pertandingan, di antaranya kesalahpahaman dengan rekan setimnya, Bradley Barcola, di penghujung babak pertama, pada periode ketika timnas Italia mulai merebut kembali inisiatif setelah menyamakan kedudukan.

Dengan demikian, rombongan Prancis meninggalkan Kota Milan sambil membawa banyak tanda tanya, sebelum perhatian mereka cepat beralih ke pertandingan melawan Turki, Minggu, di Bordeaux, di mana hasil imbang akan cukup untuk memastikan lolos ke perempat final UEFA Nations League.

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Absennya Upamecano dan cedera yang mengkhawatirkan bagi Doué

Zidane akan kehilangan jasa Dayot Upamecano pada pertandingan mendatang, setelah pemain itu mendapat izin untuk kembali ke Munich "karena alasan pribadi".

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Meski bek Bayern Munich itu tidak dalam kondisi terbaiknya saat menghadapi Italia, kepergiannya yang mendadak merupakan absensi baru yang harus dihadapi Zidane, di tengah panjangnya daftar absensi yang menerpa timnas Prancis.

Sebelum pertandingan, Zidane telah menggambarkan banyaknya absensi itu sebagai hal yang "mengerikan bagi seorang pelatih", merujuk pada besarnya kesulitan yang ia hadapi sebelum menghadapi Italia.

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Di sisi lain, perhatian juga tertuju pada kondisi Désiré Doué, setelah penyerang Paris Saint-Germain itu menerima benturan keras di siku dari Davide Frattesi selama pertandingan, yang menyebabkan mulutnya berdarah dan salah satu giginya goyah.

Doué menunjukkan kemarahannya, terutama karena Frattesi tidak mendapat kartu apa pun atas insiden tersebut, sebelum staf medis timnas Prancis menangani cederanya seusai pertandingan.

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Staf medis timnas Prancis menjelaskan bahwa kondisi pemain itu baik, seraya menyebutkan bahwa gigi tersebut "telah distabilkan", dan Doué akan menjalani pemeriksaan ke dokter gigi pada tengah hari Jumat.

Zidane melindungi para pemainnya di hadapan media

Di tengah suasana ini, timnas Prancis berharap bisa mengembalikan Kylian Mbappé ke lini serang saat menghadapi Turki.

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Kapten timnas itu absen dari daftar pemain karena merasakan nyeri di paha, tetapi ia tetap berada di bangku cadangan selama menghadapi Italia, sementara Zidane menunjukkan optimismenya terkait kemungkinan tampilnya penyerang Real Madrid itu pada pertandingan mendatang.

Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Zidane menghindari melontarkan kritik terbuka apa pun kepada para pemainnya, lebih memilih melindungi kelompok dan menegaskan sisi-sisi positif meski kalah.

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Pelatih Prancis itu secara khusus membela Malo Gusto, dan menolak masuk ke dalam kritik terhadap penampilan para bek sayap, serta berfokus pada sisi-sisi positif dalam penampilan Michael Olise.

Ketika ditanya apakah timnas kehilangan sosok pemimpin di dalam lapangan, ia menjawab tidak, dan juga menolak anggapan bahwa para pemainnya gagal menunjukkan kekuatan dan karakter selama pertandingan.

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Para pemain sendiri mengadopsi pendekatan yang sama, di mana Adrien Rabiot dan Lucas Da Cunha menekankan perlunya memandang kekalahan ini sebagai bagian dari proses pembelajaran, dan segera berfokus pada pertandingan mendatang.

Rabiot: Minimnya pengalaman menjelaskan sebagian dari apa yang terjadi

Para pemain Prancis menilai bahwa kondisi pertandingan tidak boleh dipisahkan dari besarnya absensi yang menerpa tim, di samping ketergantungan Zidane pada sejumlah besar pemain muda yang minim pengalaman internasional.

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Rabiot mengatakan seusai pertandingan bahwa Zidane menurunkan banyak pemain muda yang memiliki pengalaman lebih sedikit, seraya menambahkan bahwa karakter sepak bola membuat hal itu mampu menjelaskan sebagian dari hal-hal yang terjadi saat menghadapi Italia.

Tujuan di dalam kubu Prancis saat ini adalah tidak bereaksi secara berlebihan, dan tidak menjadikan kekalahan sebagai alasan untuk meninjau ulang segala sesuatu, melainkan menganalisis kesalahan-kesalahan yang muncul dalam pertandingan.

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Menurut laporan tersebut, Zidane menempatkan dua poros utama di hadapannya: kerapuhan pertahanan yang muncul di sejumlah periode laga, dan kemunduran organisasi kolektif secara bertahap seiring berjalannya pertandingan.

Masalah logistik menambah ketegangan di balik layar

Masalah yang mengiringi perjalanan Prancis ke Italia tidak terbatas pada sisi teknis, karena perjalanan tersebut juga mengalami sejumlah komplikasi terkait perjalanan udara keluarga para pemain, yang menyebabkan kekesalan pada sejumlah anggota timnas.

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Sebuah pertemuan logistik telah digelar pada Minggu di dalam Federasi Sepak Bola Prancis untuk memastikan kesiapan pengaturan dan menghindari terulangnya kesalahan yang terjadi selama pemusatan latihan sebelumnya, tetapi beberapa masalah kembali muncul selama perjalanan ke Milan.

Menurut laporan tersebut, beberapa anggota staf teknis kembali menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap kerja manajer tim Laurent Georges, hal yang sampai ke telinga yang bersangkutan dan menyebabkan meningkatnya ketegangan dalam suasana pemusatan latihan.

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Selain itu, penanggung jawab perlengkapan Bastien Giray masih dalam cuti sakit.