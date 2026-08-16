Di Balik Fakta: Apakah Al Hilal Berpaling dari Osimhen?

Beberapa laporan media beredar dalam beberapa hari terakhir mengenai masuknya Al Hilal Saudi ke dalam negosiasi dengan Galatasaray Turki, terkait perekrutan penyerang asal Nigeria Victor Osimhen, selama periode bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Nama Osimhen sebelumnya sudah beberapa kali dikaitkan dengan Al Hilal, tetapi sang pemain menolak mengenakan jersey "Sang Raja Asia" dan bertahan untuk bermain bagi Galatasaray.

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Menurut yang disampaikan oleh jurnalis Abdullah Al Hunayan yang dekat dengan klub Al Hilal melalui radio "Al Arabiya FM", manajemen Sang Raja tidak mengirimkan tawaran resmi apa pun kepada Galatasaray sebagaimana yang beredar belakangan ini.

Ia menjelaskan bahwa prioritas Al Hilal adalah merekrut seorang sayap kanan, dan apa yang beredar mengenai adanya negosiasi dengan Osimhen tidak memiliki dasar kebenaran.

Sejumlah laporan media sebelumnya mengindikasikan bahwa penyerang asal Nigeria itu kali ini tidak keberatan mengenakan jersey Al Hilal, tetapi Sang Raja saat ini tidak berkeinginan untuk merekrutnya sebagaimana yang beredar.