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Galatasaray SK v Corum FK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

Di Balik Fakta: Apakah Al Hilal Berpaling dari Osimhen?

Transfers
V. Osimhen
Al Hilal
Galatasaray
Saudi Pro League
Nigeria
Arab Saudi
Turki

Laporan-laporan mengungkap kebenaran

Beberapa laporan media beredar dalam beberapa hari terakhir mengenai masuknya Al Hilal Saudi ke dalam negosiasi dengan Galatasaray Turki, terkait perekrutan penyerang asal Nigeria Victor Osimhen, selama periode bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Nama Osimhen sebelumnya sudah beberapa kali dikaitkan dengan Al Hilal, tetapi sang pemain menolak mengenakan jersey "Sang Raja Asia" dan bertahan untuk bermain bagi Galatasaray.

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Menurut yang disampaikan oleh jurnalis Abdullah Al Hunayan yang dekat dengan klub Al Hilal melalui radio "Al Arabiya FM", manajemen Sang Raja tidak mengirimkan tawaran resmi apa pun kepada Galatasaray sebagaimana yang beredar belakangan ini.

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Ia menjelaskan bahwa prioritas Al Hilal adalah merekrut seorang sayap kanan, dan apa yang beredar mengenai adanya negosiasi dengan Osimhen tidak memiliki dasar kebenaran.

Sejumlah laporan media sebelumnya mengindikasikan bahwa penyerang asal Nigeria itu kali ini tidak keberatan mengenakan jersey Al Hilal, tetapi Sang Raja saat ini tidak berkeinginan untuk merekrutnya sebagaimana yang beredar.

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