Bayern Munich Jerman memulai perjalanannya di Liga Champions Eropa (2026-2027) dengan kekuatan penuh menghadapi Bodo/Glimt dari Norwegia, di Stadion Allianz Arena pada Kamis malam ini.

Menurut susunan pemain yang diumumkan klub Bavaria itu, pelatih asal Belgia Vincent Kompany mengandalkan Manuel Neuer di bawah mistar gawang, dengan di depannya ada Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, dan Alphonso Davies di lini pertahanan.

Di lini tengah, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, dan Jamal Musiala yang kembali ke susunan utama setelah sempat diragukan kondisi kesehatannya, sementara bintang asal Maroko Ismael Saibari duduk di bangku cadangan.

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Di lini depan, Michael Olise dan Luis Diaz memulai di kedua sayap, di belakang penyerang gaek Harry Kane.

Bayern meraih kemenangan di seluruh 22 laga pembuka mereka sebelumnya di Liga Champions, sejak tahun 2003. Tim ini juga memiliki catatan kuat di kandangnya, karena tidak pernah kalah dalam 38 laga terakhir di fase grup, atau fase liga Liga Champions, di Allianz Arena, dengan meraih 36 kemenangan dan dua hasil imbang.

Bayern menjalani laga ini setelah bermain imbang tanpa gol melawan Schalke di Liga Jerman, yang mengakhiri rangkaian panjang raksasa Bavaria itu tanpa hasil seperti ini di kancah domestik, sementara Bodo/Glimt masuk ke pertandingan ini setelah menjadi salah satu kejutan terbesar sepak bola Eropa musim lalu, saat meraih hasil-hasil mencolok menghadapi klub-klub besar.

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