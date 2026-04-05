Di antaranya Mbappé dan Vinícius... Enam pemain Real Madrid terancam skorsing saat menghadapi Bayern München

Real Madrid menghadapi tantangan disiplin yang rumit menjelang laga kandang melawan Bayern Munich, Selasa mendatang di Stadion Santiago Bernabéu, pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Los Blancos akan menjalani pertandingan ini dengan risiko kehilangan enam pemain pada leg kedua, yang dijadwalkan di Stadion Allianz Arena di Munich, jika mereka menerima kartu kuning baru, sesuai dengan peraturan UEFA.

Baca juga



Teknologi Video Menyelamatkan Barcelona dari Nasib Atletico Madrid

Video.. Yamal mengungkapkan kemarahannya dan mengabaikan Flick

Sebelum Amerika dan Iran.. Perang bersejarah yang menjadi tuan rumah di stadion Piala Dunia

Daftar pemain yang terancam absen karena akumulasi kartu meliputi: Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Dean Hooysen, dan Álvaro Carreras.

Mbappé bergabung dengan rekan-rekannya di "zona bahaya", setelah menerima kartu kuning pada leg kedua babak 16 besar melawan Manchester City.

Pelatih Los Merengues, Álvaro Arbeloa, berharap dapat mengatasi masalah ini dan keluar dengan kerugian minimal, terutama mengingat absennya sejumlah bintang tim akibat cedera.