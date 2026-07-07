Di antaranya ada Kane dan Bellingham... “Masalah besar” menghantam Inggris menjelang laga melawan Norwegia

Tim nasional Inggris mungkin harus bermain tanpa hingga 5 pemain inti, termasuk kapten Harry Kane, jika lolos ke semifinal Piala Dunia 2026; akibat akumulasi kartu kuning, sebuah dilema nyata yang dihadapi pelatih asal Jerman Thomas Tuchel menjelang laga perempat final melawan Norwegia.

Menurut surat kabar Inggris "The Sun", lima pemain dari skuad The Three Lions terancam tidak bisa bermain di semifinal jika mereka menerima kartu kuning saat melawan tim Viking, setelah timnas Inggris meraih kemenangan gemilang dengan skor 3-2 atas Meksiko di Stadion Azteca, sehingga memastikan lolos ke perempat final, di mana mereka akan menghadapi Erling Haaland dan timnas Norwegia.

Peraturan FIFA menetapkan bahwa kartu kuning akan dihapus setelah babak penyisihan grup dan perempat final, namun jika ada pemain yang menerima kartu kuning di babak 32 besar atau 16 besar, ia akan dilarang bermain di perempat final; demikian pula, jika ada pemain yang menerima kartu kuning di babak 32 besar, 16 besar, atau perempat final, ia akan absen di semifinal.

Bintang Jude Bellingham memimpin daftar pemain yang terancam skorsing; ia mencetak dua gol ke gawang Meksiko dan berperan krusial dalam kemenangan atas Panama. Ia menerima kartu kuning saat melawan Republik Demokratik Kongo, namun terhindar dari kartu kuning saat melawan Meksiko, yang berarti peringatan baru di babak perempat final akan membuatnya absen di babak semifinal.

Sementara itu, Declan Rice menerima kartu kuning saat melawan Meksiko bersama kapten Harry Kane dan Niko O’Reilly, sehingga ketiganya menghadapi risiko yang sama seperti yang dihadapi Bellingham.

Selain keempat pemain tersebut, Jordan Henderson juga terancam skorsing, setelah menerima peringatan meskipun ia hanya menjadi pemain cadangan yang tidak diturunkan, akibat protesnya di pinggir lapangan saat melawan Meksiko. Namun, tampaknya partisipasinya di Piala Dunia sudah berakhir karena cedera pergelangan tangan yang dialaminya saat perayaan di Mexico City.

Hal ini menjadi dilema nyata bagi Tuchel, yang kini mempertimbangkan apakah akan mempertahankan susunan pemain saat ini atau melakukan perubahan, demi menghindari skorsing beberapa pemain intinya dalam pertandingan krusial yang bisa menentukan nasib Inggris di turnamen ini.

Jarell Quansah kemungkinan besar akan absen dari skuad Tuchel dalam laga melawan Norwegia setelah ia mendapat kartu merah langsung saat melawan Meksiko, meskipun Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding setelah Presiden AS Donald Trump berhasil mencabut skorsing penyerang AS Folarin Balogun dalam kasus yang memicu kontroversi luas.

Krisis ini menambah tekanan tambahan pada Tuchel, yang menghadapi tantangan berat dalam mengatur susunan timnya melawan Norwegia, terutama dengan adanya penyerang sekelas Erling Haaland di kubu lawan, yang mengharuskannya menyeimbangkan antara meraih kemenangan di perempat final dan menjaga kondisi pemain intinya untuk pertandingan semifinal yang mungkin terjadi.