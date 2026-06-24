Di antaranya ada 11 pemain asal Arab... Satu ancaman mengintai 94 pemain di Piala Dunia

Menjelang berakhirnya babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, kekhawatiran tim-tim yang telah lolos atau hampir lolos semakin meningkat terkait risiko absennya para pemain mereka pada babak 32 besar akibat akumulasi kartu kuning, mengingat banyaknya pemain yang terancam skorsing menjelang dimulainya putaran ketiga yang menentukan.

Edisi Piala Dunia kali ini mencatat angka yang mencolok dalam hal disiplin, setelah jumlah kartu merah meningkat menjadi 8 kasus pengusiran hanya dalam dua putaran pertama, sebuah angka yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahap ini dalam turnamen.

Di antara kasus-kasus tersebut, kartu merah yang diterima Miguel Almirón, pemain Paraguay, menjadi kasus pengusiran pertama akibat menutup mulut saat terjadi pertengkaran verbal dengan lawan, sesuai dengan seperangkat peraturan baru yang mulai diterapkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dan Dewan Sepak Bola Internasional (IFAB) selama turnamen ini.

Bagaimana sistem skorsing ini bekerja?

Peraturan disiplin Piala Dunia menetapkan bahwa setiap pemain yang menerima dua kartu kuning dalam dua pertandingan berbeda akan diskors, yang berarti ia secara otomatis absen dari pertandingan berikutnya. Mengingat singkatnya turnamen ini, kehilangan pemain inti pada babak gugur dapat menjadi pukulan telak bagi tim mana pun.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh surat kabar Spanyol “AS”, menjelang putaran terakhir fase grup, terdapat 94 pemain—termasuk 11 di antaranya mewakili tim nasional Arab—yang masuk dalam daftar pemain yang terancam skorsing. Jika salah satu dari mereka menerima kartu kuning baru, ia akan dilarang bermain di babak 32 besar jika timnas negaranya lolos.

Bintang-bintang besar dalam ancaman

Daftar tersebut mencakup sejumlah bintang terkemuka turnamen ini, di antaranya Pedri dari Spanyol, Casemiro dari Brasil, Bernardo Silva dari Portugal, Declan Rice dari Inggris, dan Romelu Lukaku dari Belgia.

Daftar tersebut juga mencakup nama-nama terkemuka lainnya seperti Memphis Depay dan Somerville dari Belanda. Di tim nasional Mesir, Ahmed Fathouh, Marwan Attia, dan Hamdi Fathi akan menjalani babak terakhir di bawah ancaman skorsing, sementara tim nasional Iran menghadapi ancaman yang sama dengan kaptennya, Ehsan Haj Safi, dan gelandang Saeed Ezzatollah.

Portugal dan Brasil Paling Khawatir

Portugal tampaknya menjadi salah satu tim yang paling terdampak, karena daftar pemain yang terancam skorsing mencakup 4 pemain, yaitu Bernardo Silva, Renato Vega, Tomás Araújo, dan Nelson Semedo.

Sedangkan Brasil, menghadapi risiko kehilangan tiga pemain kunci, yaitu Casemiro, Roger Ibáñez, dan Douglas Santos, di saat mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju gelar juara.

Daftar lengkap pemain yang terancam

Spanyol: Pedri.

Mesir: Ahmed Fattouh, Marwan Attia, Muhannad Lasheen.

Kanada: Alistair Johnston, De Fugueroles, Cornelius.

Maroko: Issa Diop.

Afrika Selatan: Sibisi, Mbatha.

Pantai Gading: Frank Kessié, Jela Doi, Sekou Fofana.

Ghana: Yerenki, Iñaki Williams.

Kap Verde: Castanier, Juninho Bacuna, Gary, Leandro Bacuna, Cominensia, Borges.

Bosnia dan Herzegovina: Lukić, Demirović, Katić, Dedić, Edin Džeko.

Kroasia: Petar Sučić.

Skotlandia: Andy Robertson, Curtis, Hickey, McLean.

Austria: Busch, Laimer, Sabitzer.

Belanda: Somerville, Memphis Depay, Van de Ven.

Portugal: Bernardo Silva, Renato Vega, Tomás Araújo, Semedo.

Inggris: Declan Rice.

Belgia: Romelu Lukaku, Castagne, De Kuiper.

Australia: Sotar, Cherkati, Italiano, Bos.

Swedia: Gudmundsson, Ayari, Bergvall.

Selandia Baru: Singh, McQuatt.

Swiss: Denis Zakaria, Elvedi.

Republik Ceko: Krejčí.

Arab Saudi: Muhammad Kano, Abdul-Ilah Al-Omari, Salem Al-Dossari.

Korea Selatan: Lee Kang-in, Lee Ji-hyuk, Baek Seong-ho.

Aljazair: Ramez Zerouki.

Qatar: Jassim Jaber, Mahmoud Abu Nada, Ahmed Fathi.

Iran: Ihsan Haj Safi, Saeed Ezzatullahi.

Uzbekistan: Abdul Qadir Khosanov.

Republik Demokratik Kongo: Bekele, Chancel Mbemba.

Brasil: Douglas Santos, Roger Ibáñez, Casemiro.

Argentina: Facundo Medina, Leandro Paredes.

Kolombia: Jefferson Lerma, John Lukomi, Johan Mojica.

Ekuador: Alcefar, Boruto.

Paraguay: Galarza, Diego Gómez, Arce, Cáceres, Junior Alonso.

Amerika Serikat: Chris Richards, Tyler Adams, Folarin Balogun, Anthony Robinson.

Meksiko: Brian Gutiérrez.

Uruguay: Rodrigo Bentancur, Matias Olivera.

Kapan kartu kuning dihapuskan?

Sesuai peraturan turnamen, semua kartu kuning yang terkumpul akan dihapus setelah babak penyisihan grup berakhir, sehingga para pemain dapat memulai babak baru di babak gugur.

Setelah itu, sistem baru akan diterapkan yang mengharuskan pemain diskors setelah menerima dua kartu kuning hingga akhir babak perempat final, sebelum kartu-kartu tersebut dihapus kembali setelah babak tersebut.

Sistem ini memastikan tidak ada pemain yang absen dari pertandingan final akibat akumulasi kartu kuning, sementara risiko skorsing hanya berlaku jika pemain tersebut diusir langsung atau menerima kartu merah selama babak semifinal.

Perlu dicatat bahwa kartu-kartu berwarna kini menjadi penting, karena dapat menentukan lolosnya satu tim atas tim lain saat terjadi kesamaan poin dan kriteria lainnya.

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