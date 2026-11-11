Di antara Real Madrid dan Barcelona: Legenda Manchester United Prediksi Masa Depan Haaland

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Paul Scholes, mantan bintang Manchester United, berbicara mengenai kemungkinan tujuan berikutnya bagi penyerang Manchester City asal Norwegia, Erling Haaland, seandainya ia memutuskan untuk meninggalkan klub Inggris tersebut.

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Dalam penampilannya di podcast "The Good, The Bad & The Football", Scholes ditanya tentang klub yang ia prediksi akan menjadi tujuan transfer Haaland jika Manchester City terdegradasi dari Liga Inggris akibat kasus pelanggaran keuangan, dan ia memilih Barcelona sebagai destinasi potensial bagi penyerang asal Norwegia tersebut.

Scholes berkata tentang tujuan potensial Haaland sebagaimana dikutip surat kabar Catalunya "Sport": "Barcelona, meskipun ia tampak seperti pemain yang cocok untuk Real Madrid, dan saya benar-benar bisa membayangkannya mengenakan jersey klub kerajaan itu, tetapi ia akan pindah ke Barcelona."

Pembicaraan tentang masa depan penyerang Manchester City ini muncul di tengah kasus yang dihadapi klub Inggris tersebut terkait dugaan pelanggaran keuangan, setelah mereka mengajukan banding atas keputusan yang berkaitan dengannya, di tengah kemungkinan dikenakannya sanksi olahraga yang bisa mencapai degradasi administratif, sebuah skenario yang mungkin memengaruhi masa depan sejumlah bintang tim.

Meski ada spekulasi ini, Haaland terikat kontrak jangka panjang dengan Manchester City yang berlaku hingga Juni 2034, setelah ia memperpanjang kontraknya pada Januari 2025 untuk sepuluh musim, sebuah langkah yang menegaskan keinginan klub untuk mempertahankan jasa penyerang andalannya selama mungkin.

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Kontrak penyerang asal Norwegia itu tidak memuat klausul penalti atau ketentuan apa pun yang mengizinkan kepergiannya dengan nominal tertentu, tetapi surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa penjatuhan sanksi berat terhadap Manchester City bisa membuka pintu bagi beragam skenario mengenai masa depan sang pemain.

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Di sisi lain, Nicky Butt, mantan rekan Scholes di Manchester United, berbicara tentang peran potensial ayah Haaland, Alf-Inge Haaland, dalam menentukan masa depan putranya, seraya menyatakan keyakinannya bahwa keluarga itu mungkin sudah siap menghadapi segala perkembangan menyangkut kariernya.

Butt berkata: "Saya akan terkejut jika ayahnya belum menyiapkan sesuatu untuknya di suatu tempat," merujuk pada kemungkinan adanya opsi-opsi masa depan yang sedang dipikirkan andai sang penyerang terpaksa meninggalkan Manchester City.

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Butt juga menyinggung kehadiran ayah sang pemain yang terus-menerus dalam kariernya, dengan berkata: "Ia ada di mana-mana, bahkan terkadang muncul di dekat area penalti separuh waktu, menyaksikan putranya dan berusaha mendapatkan semua sorotan," sehingga spekulasi tentang masa depan Haaland terus berlanjut, menanti apa yang akan dihasilkan krisis Manchester City pada periode mendatang.

Erling Haaland bergabung dengan Manchester City pada musim panas 2022 dari Borussia Dortmund, dan tampil luar biasa di awal dengan mencetak 52 gol pada musim pertamanya, termasuk 36 gol di Liga Inggris, sehingga meraih Sepatu Emas, dan total golnya bersama tim mencapai 176 gol di berbagai ajang.

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Penyerang asal Norwegia itu meraih 9 gelar bersama Manchester City, yang paling menonjol adalah Liga Champions Eropa, Liga Inggris dua kali, dan Piala FA dua kali, serta menjadi salah satu bintang paling menonjol dalam treble bersejarah pada musim 2022-2023.