Tidak semua pesan disampaikan dengan suara keras, karena beberapa kata yang diucapkan dengan tenang bisa mengandung makna yang lebih dalam daripada pernyataan-pernyataan yang menantang dan mengancam, dan inilah tepatnya yang dilakukan oleh Lionel Messi setelah membawa Argentina ke final Piala Dunia 2026, ketika ia berbicara tentang pertandingan yang akan datang melawan Spanyol dengan keyakinan yang mencolok, tanpa melontarkan pernyataan berlebihan atau terlibat dalam perang psikologis secara langsung.

Legenda Argentina ini tidak membicarakan kelemahan “La Roja” atau mengancam akan mengalahkannya, tetapi ia hanya mengucapkan kalimat yang tampak sederhana di permukaan, namun sarat dengan makna tersembunyi, ketika ia mengatakan bahwa ia mengenal tim nasional Spanyol dengan baik, berkat karier panjangnya bersama Barcelona, serta pengetahuannya tentang banyak pemainnya dan filosofi sepak bola yang ia pelajari di "La Masia".

Mungkin bahaya dari pernyataan ini terletak pada fakta bahwa pernyataan tersebut berasal dari seorang pemain yang telah hidup di dalam akademi sepak bola Spanyol selama lebih dari dua dekade, dan mengetahui detail-detail terkecilnya, mulai dari cara membangun serangan hingga filosofi penguasaan bola dan pergerakan tanpa bola, Oleh karena itu, banyak orang tidak hanya melihat pernyataan Messi sebagai pujian terhadap lawan, melainkan sebagai pesan keyakinan yang menegaskan bahwa ia memasuki final dengan sepenuhnya menyadari sifat lawan yang menantinya.

“Saya mengenal mereka dengan baik”

Setelah mengalahkan Inggris dan lolos ke final, Messi menegaskan bahwa tim nasional Spanyol menampilkan sepak bola yang luar biasa, serta memiliki filosofi permainan yang jelas dan konsisten selama bertahun-tahun.

Kapten Argentina itu juga menyebutkan bahwa ia mengenal banyak pemain timnas Spanyol, terutama mereka yang bermain di Barcelona, klub tempat ia menghabiskan sebagian besar kariernya, sambil menegaskan bahwa pertandingan ini akan sangat seimbang antara dua tim yang sama-sama memiliki kualitas tinggi.

Meskipun pernyataannya terdengar tenang, namun pernyataan tersebut mengandung pesan yang jelas bahwa Messi tidak akan memasuki final melawan lawan yang tidak dikenal, melainkan melawan tim yang ia ketahui cara bermainnya, pergerakan para pemainnya, dan mungkin juga cara berpikir mereka.

La Masia… Sekolah yang Membentuk Kedua Belah Pihak

Sulit membicarakan pertandingan ini tanpa menyinggung Akademi “La Masia”, yang menjadi titik temu antara Messi dan sepak bola Spanyol.

Di sanalah bintang Argentina itu memulai perjalanannya menuju kejayaan, dan di sanalah ia mempelajari filosofi penguasaan bola, umpan cepat, serta pergerakan antar lini—prinsip-prinsip yang sama yang hingga kini masih diandalkan oleh tim nasional Spanyol.

Oleh karena itu, Messi tidak menghadapi sekolah yang asing baginya, melainkan menghadapi pemikiran sepak bola yang telah membesarkannya, yang memberinya keunggulan mental yang mungkin tidak dimiliki pemain lain di lapangan.

Pengetahuan yang bisa menjadi senjata

Pengalaman panjang Messi di La Liga, serta interaksinya yang terus-menerus dengan para pemain Spanyol selama bertahun-tahun, memberinya kemampuan luar biasa untuk membaca jalannya pertandingan bahkan sebelum dimulai.

Legenda Argentina ini tahu bagaimana tim-tim yang mengandalkan penguasaan bola bergerak, di mana ruang kosong muncul, dan bagaimana memanfaatkannya pada saat yang tepat—detail-detail yang bisa menjadi penentu dalam pertandingan final yang tidak mentolerir kesalahan.

Selain itu, banyaknya pemain Barcelona di skuad Spanyol membuat gambaran tersebut semakin jelas baginya, setelah ia mengikuti perkembangan mereka dari dekat dan memahami potensi individu serta kolektif mereka.

Pesan yang tenang… namun menakutkan

Messi tidak mengatakan bahwa dia akan menang, dan tidak mengatakan bahwa Argentina lebih baik, tetapi dia hanya mengatakan satu kalimat: “Saya mengenal mereka dengan baik.”

Dan mungkin kalimat ini lebih mengganggu bagi tim Spanyol daripada pernyataan ofensif apa pun, karena diucapkan oleh seorang pemain yang terbiasa menentukan hasil pertandingan-pertandingan besar ketika ia unggul dalam membaca lawan.

Dan di final yang mempertemukan juara dunia dengan salah satu tim paling memukau di turnamen ini, perbedaannya mungkin bukan terletak pada keterampilan atau nama-nama besar, melainkan pada kemampuan seorang pemain sekelas Lionel Messi untuk memanfaatkan pengetahuannya yang mendalam tentang gaya permainan Spanyol, dan mengubahnya menjadi keunggulan di atas lapangan.