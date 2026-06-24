Di antara pemberontakan dan ancaman FIFA... João Félix membebaskan Álvarez dari tuduhan

João Félix, bintang tim nasional Portugal, mengomentari masa depan pemain asal Argentina, Julián Álvarez, yang bermain untuk Atlético Madrid, setelah kontroversi yang baru-baru ini ia timbulkan.

Alvarez mengatakan setelah kemenangan timnas negaranya atas Austria (2-0) pada pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia: "Hal terbaik bagi saya adalah hengkang, karena saya ingin mewujudkan impian saya."

Pernyataan itu muncul meskipun Alvarez terikat kontrak dengan klub Madrid tersebut hingga 30 Juni 2030.

Pernyataan tersebut memicu gelombang kemarahan di Atlético Madrid, dan Miguel Ángel Gil Marín, CEO Atlético Madrid, baru-baru ini menyatakan bahwa klub sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan ke FIFA guna menuntut Barcelona karena telah memulai negosiasi dengan pemain yang masih terikat kontrak.

Setelah kemenangan telak Portugal atas Uzbekistan dengan skor 5-0 di Piala Dunia, Félix berbicara kepada stasiun radio “Cope” dari zona campuran.

João, yang pernah bermain untuk Atlético Madrid, mengatakan mengenai Álvarez: “Dia punya alasannya sendiri untuk mengatakan itu. Saya tidak bisa berkomentar banyak, dan saya tidak ingin membahasnya lebih jauh, tapi dia punya alasannya sendiri untuk membicarakannya.”

Dia menyimpulkan: “Ada hal-hal yang terjadi di sana yang hanya dia yang tahu, dan tidak ada seorang pun dari luar yang mengetahuinya. Saya berharap dia bahagia dan melakukan apa yang terbaik baginya.”