Di antara negara-negara lain, Maroko dan Curaçao tiba-tiba mengungkapkan "kekecewaan mendalam" melalui pernyataan tegas selama Piala Dunia

Beberapa negara yang akan berlaga di Piala Dunia musim panas ini telah menyampaikan “kekecewaan mendalam” mereka kepada Presiden UEFA Aleksander Ceferin. Beliau baru-baru ini menyatakan bahwa perluasan jumlah peserta akan menghasilkan pertandingan-pertandingan Piala Dunia yang kurang menarik.

Kap Verde, Curaçao, Uzbekistan, Kongo, Haiti, Aljazair, Tunisia, Maroko, Mesir, Ghana, Senegal, Afrika Selatan, dan Pantai Gading memutuskan untuk mengeluarkan pernyataan bersama, di mana pernyataan Ceferin dikritik keras dan ditolak.

“Bagi negara-negara kami, tidak ada pertandingan Piala Dunia yang tidak penting. Bagi Cape Verde, Curaçao, dan Uzbekistan, lolos ke Piala Dunia FIFA merupakan pencapaian bersejarah dan mewujudkan mimpi yang telah diidamkan oleh generasi-generasi.”

“Bagi negara-negara seperti Kongo dan Haiti, kembalinya mereka ke panggung terbesar sepak bola setelah absen lama memiliki makna khusus bagi jutaan pendukung yang telah menanti momen ini selama bertahun-tahun, dan dalam beberapa kasus, puluhan tahun.”

“Menyiratkan bahwa pertandingan-pertandingan ini entah bagaimana kurang penting adalah hal yang sangat mengecewakan dan tidak menghargai upaya, pengorbanan, serta ambisi para pemain, pelatih, klub, pemimpin sepak bola, dan pendukung di seluruh dunia. Di balik setiap kualifikasi terdapat tahun-tahun kerja dan investasi. Di balik setiap tim nasional terdapat seluruh komunitas dan jutaan orang yang memandang sepak bola sebagai sumber kebanggaan, harapan, dan persatuan.”

“Sepak bola bukanlah milik sekelompok negara terpilih. Kekuatannya berasal dari universalitasnya. Piala Dunia FIFA adalah kompetisi sepak bola terbesar di dunia, justru karena ia menyatukan berbagai budaya, sejarah, dan perjalanan sepak bola yang berbeda.”

“Bagi banyak negara, partisipasi dalam Piala Dunia FIFA bukan hanya prestasi olahraga. Ini adalah momen yang menginspirasi sebuah generasi, mempercepat perkembangan sepak bola, dan menciptakan kenangan yang bertahan seumur hidup.”

“Kami percaya bahwa setiap negara yang lolos kualifikasi layak dihormati. Setiap tim telah membuktikan diri layak berada di sana berdasarkan prestasi. Setiap pendukung berhak untuk bermimpi. Setiap pertandingan memiliki makna bagi jutaan orang di seluruh dunia.”

“Oleh karena itu, kami menolak pernyataan Presiden UEFA dan menegaskan kembali keyakinan kami bahwa pertumbuhan sepak bola harus terus memberikan peluang, menginspirasi generasi baru, dan memperkuat sifat global sejati dari olahraga kami. Setiap tim telah lolos berdasarkan prestasi. Setiap pertandingan penting.”