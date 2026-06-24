Di antara mimpi buruk enam pertandingan Qatar dan kutukan tujuh pertandingan Bosnia... Siapa yang akan memenangkan pertarungan antara kedua tim yang sedang terpuruk ini di Piala Dunia?

Tim nasional Qatar akan menghadapi ujian berat melawan Bosnia dan Herzegovina di Stadion Seattle, hari ini, Rabu, di mana kedua tim berusaha mempertahankan harapan mereka untuk lolos ke babak kedua Piala Dunia.

Karena kedua tim hanya mengoleksi satu poin dan tertinggal tiga poin dari pemuncak grup Kanada serta Swiss yang berada di posisi kedua, setidaknya salah satu dari kedua tim ini dipastikan akan tersingkir.

Tim asuhan pelatih Sergei Barbariz ini memasuki pertandingan ini dengan kesadaran bahwa kekalahan akan membuat mereka tersingkir dari turnamen, namun Bosnia dan Herzegovina perlu meningkatkan performa mereka secara drastis untuk menghindari hal tersebut, mengingat mereka belum meraih kemenangan dalam tujuh pertandingan internasional terakhir (enam kali imbang, satu kali kalah), menurut data dari jaringan statistik “Opta”.

Qatar tidak akan puas dengan hasil selain kemenangan, karena mereka kemungkinan besar masih merasakan dampak dari kekalahan telak 6-0 melawan Kanada di Vancouver pada Kamis lalu.

Ini adalah pertama kalinya Qatar kebobolan sebanyak itu sejak kekalahan 6-1 dalam pertandingan persahabatan melawan Iran pada Agustus 2008.

Ini akan menjadi pertemuan ketiga antara Bosnia dan Qatar, di mana sejarah berpihak pada tim Arab tersebut.

Qatar menang 2-0 dalam pertemuan pertama mereka pada Januari 2000, sementara pertandingan lainnya berakhir imbang 1-1 pada Agustus 2010.

Berkat superkomputer “Opta”, timnas Bosnia kini menjadi favorit untuk memenangkan pertandingan ini setelah meraih kemenangan dalam 67,8% dari 25.000 simulasi yang dilakukan sebelum pertandingan.

Apakah tim asuhan Lopetegui mampu membalikkan prediksi dan menemukan jalan menuju babak gugur? Hal itu tampaknya tidak mungkin menurut “Opta”, karena peluang Qatar untuk menang hanya sebesar 14%.