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Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Di antara kutukan Al-Ittihad dan rumor Al-Ahli: mengapa negosiasi Fenerbahce dengan Conceicao gagal?

Transfers
S. Conceicao
Al Ittihad
Al Ahli
Fenerbahce
Saudi Pro League
Portugal
Arab Saudi
Turki

Pelatih asal Portugal itu masih mencari peluang baru

Kutukan klub Al Ittihad terus mengejar pelatih asal Portugal, Sergio Conceicao, di tengah kabar mengenai kemungkinan kembalinya dia ke Liga Roshn Arab Saudi, lewat pintu sang tetangga sekaligus rival tradisional, Al Ahli.

Conceicao meninggalkan kursi kepelatihan Al Ittihad usai akhir musim lalu, setelah gagal membawa tim meraih gelar apa pun, dan hingga saat ini belum berhasil menangani tim baru mana pun.

Beberapa jam terakhir menyaksikan nama pelatih Portugal tersebut dikaitkan dengan menangani tim baru, yaitu Fenerbahce, sebagai pengganti pelatih asal Turki, Ismail Kartal, yang meninggalkan jabatannya pada bulan Oktober lalu.

Namun, jurnalis Turki, Yagiz Sabuncuoglu, menegaskan bahwa klub Fenerbahce telah mencapai kesepakatan dengan pelatih Turki, Emre Belozoglu, direktur teknik tim Kasimpasa, untuk menangani tim pada periode mendatang.

Jurnalis Italia, Fabrizio Romano, mengungkap alasan kegagalan negosiasi klub Turki itu dengan Conceicao, di mana ia menegaskan bahwa pelatih Portugal tersebut ingin menangani salah satu klub dari lima liga top pada periode mendatang.

Hal ini terjadi pada saat nama Conceicao dikaitkan dengan kemungkinan menangani Al Ahli pada periode mendatang, seandainya pelatih asal Belanda, Marino Pusic, dipecat dari jabatannya.

Perlu diingat bahwa Conceicao memiliki perjalanan karier yang mentereng di lapangan Eropa, dengan momen paling menonjol bersama tim Portugal, Porto, selain klub Milan yang bersamanya ia meraih gelar Piala Super Italia tahun lalu.

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