Di antara kritik dan pujian... Al-Owais, tembok pertahanan Saudi yang memeriahkan malam Piala Dunia

Reaksi penonton beragam setelah penampilan gemilang yang ditunjukkan oleh Mohammed Al-Owais, kiper tim nasional Arab Saudi, dalam laga melawan Uruguay yang berakhir imbang (1-1) pada putaran pertama Grup 8 Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan tersebut, kiper Arab Saudi itu menjadi topik pembicaraan utama setelah peluit akhir dibunyikan.

Sebagian besar reaksi tersebut berupa pujian yang tak terhingga, di mana sebagian besar penonton menganggap Al-Owais telah menampilkan salah satu pertandingan internasional terbaiknya sepanjang masa, setelah ia menggagalkan 9 upaya berbahaya ke gawangnya, termasuk 4 tendangan yang berasal dari dalam kotak penalti, serta penyelamatan-penyelamatan krusial pada momen-momen kritis pertandingan, yang membuat tim nasional Saudi tetap bertahan dalam pertandingan hingga detik-detik terakhir.

Banyak yang menjulukinya sebagai “Tembok Saudi”, menegaskan bahwa ia adalah faktor utama di balik keberhasilan tim hijau meraih satu poin berharga melawan salah satu tim terkuat di Amerika Selatan.

Statistik Al-Owais dalam pertandingan tersebut menunjukkan dengan jelas besarnya pengaruhnya, karena ia bukan sekadar kiper yang menangani bola-bola biasa, melainkan menghadapi tekanan terus-menerus dan serangan berulang, terutama di babak kedua yang diwarnai penguasaan bola intensif Uruguay dan upaya berulang untuk menembus pertahanan Saudi.

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Meskipun demikian, ia tetap fokus dan berhasil menahan beberapa bola sulit, termasuk tendangan roket Ogarte yang membentur tiang gawang, serta upaya berbahaya Federico Valverde yang ia halau dengan reaksi cepat.

Di sisi lain, sudut pandang kritis tak ketinggalan, di mana sebagian pengamat menilai gol yang diterima timnas Saudi pada menit ke-80 tak lepas dari tanggung jawab kiper, setelah Maximiliano Araujo menyambar bola pantulan dari Al-Owais di dalam kotak penalti dan menceploskannya ke gawang. Mereka berpendapat bahwa penanganan bola pada momen tersebut bisa lebih baik, terutama mengingat sensitivitas waktu gol tersebut dan dampaknya yang langsung terhadap hasil pertandingan.

Meskipun ada perdebatan ini, mayoritas sepakat bahwa Al-Owais adalah bintang utama dalam pertandingan tersebut tanpa keraguan, bukan hanya karena jumlah penyelamatannya, tetapi juga karena timingnya dalam menghadapi peluang emas yang nyaris memberikan kemenangan bagi Uruguay. Banyak juga yang menyoroti bahwa penampilannya di level ini mengembalikan kepercayaan diri timnas Saudi, dan membuktikan bahwa tim ini memiliki kiper yang mampu membuat perbedaan di ajang terbesar.

Di antara pujian yang menyebutnya sebagai pahlawan dan kritik yang mempertanyakan momen gol tersebut, Al-Owais keluar dari malam melawan Uruguay di tengah kontroversi, namun juga di tengah kesepakatan bahwa ia adalah salah satu faktor utama yang membuat Arab Saudi tetap bertahan dalam pertandingan hingga akhir, dalam penampilan Piala Dunia yang akan terus diingat oleh para penggemar untuk waktu yang lama.