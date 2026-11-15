Di antara dua laga sengit: Mengapa pertandingan Barcelona kontra Celta Vigo akan digelar pada 5 Desember?

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Liga Spanyol (La Liga) mengumumkan pada hari Minggu ini jadwal pertandingan pekan ke-15 kompetisi divisi utama.

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Barcelona, pemuncak klasemen Liga Spanyol dengan keunggulan tiga poin atas Real Madrid dan lima poin atas Atletico Madrid, akan menjamu Celta Vigo.

Pertandingan akan berlangsung pada Sabtu 5 Desember (pukul 21.00 waktu Eropa Tengah) di Stadion Camp Nou.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", laga antara tim Catalan dan tim Galicia itu tidak mungkin digelar selain pada hari tersebut, karena tidak cukup waktu antara pertandingan Barcelona melawan Atletico Madrid pada Rabu 2 Desember dan pertandingan Barcelona melawan Manchester City pada Selasa 8 Desember di Liga Champions.

Pada pekan yang sama, Athletic Bilbao akan menghadapi Real Madrid pada Minggu 6 Desember di Stadion San Mames. Real Madrid datang setelah bertanding di Stadion Anoeta (Real Sociedad) pada Rabu 2 Desember, kemudian akan bermain tandang melawan Arsenal pada Rabu 9 Desember di Liga Champions.

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Sementara itu, Atletico Madrid akan menjamu Real Betis pada Minggu 6 Desember, dalam pertandingan yang dinantikan di Stadion Wanda Metropolitano, lalu tim asuhan Diego Simeone akan melakukan perjalanan untuk menghadapi Stuttgart pada Rabu 9 Desember,

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di Liga Champions, sementara anak-anak asuh Manuel Pellegrini (Real Betis) akan menghadapi Como, yang diperkuat Cesc Fabregas, di Stadion La Cartuja pada hari yang sama.

Jeda Internasional, Mimpi Buruk Barcelona

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Tidak diragukan lagi bahwa periode jeda internasional saat ini sama sekali tidak nyaman bagi Barcelona. Sementara pelatih Hansi Flick berharap memanfaatkan periode ini untuk mengistirahatkan sejumlah pemain intinya sebelum mengarungi padatnya penghujung tahun, pelatih asal Jerman itu kini justru menghadapi dua masalah baru.

Menurut situs "Foot Mercato", masalah pertama berkaitan dengan Frenkie de Jong. Setelah kembali dari absen panjang akibat cedera lutut yang dialaminya saat Piala Dunia, gelandang asal Belanda itu terpaksa meninggalkan pemusatan latihan tim nasionalnya.

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Meskipun pelatih Belanda, Xavi Hernandez, hanya menyebut nyeri punggung setelah kemenangan atas Yunani, federasi Belanda pada akhirnya mengumumkan bahwa pemainnya tidak akan ikut ke Berlin untuk menghadapi Jerman pada hari Senin. Menurut surat kabar "AS", pemain Barcelona itu sebenarnya mengalami nyeri di paha.

Di Barcelona, suasana ketidakpastian menyelimuti. Menurut surat kabar "Sport", Frenkie de Jong akan menjalani pemeriksaan medis pada Senin mendatang oleh tim medis klub Catalan tersebut, yang akan memutuskan apakah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut.

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De Jong Absen pada Laga Melawan Villarreal

Satu hal yang pasti sejauh ini: pemain asal Belanda itu akan beristirahat pekan ini, dan hampir mustahil baginya untuk tampil dalam pertandingan tim melawan Villarreal di Stadion Camp Nou.

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Sifat cederanya, di area yang sangat sensitif, mendorong Barcelona untuk ekstra berhati-hati. Terlebih karena mantan pemain Ajax itu baru saja pulih dari cedera, dan jelas Hansi Flick tidak ingin mengambil risiko terhadap gelandangnya.

Barcelona Tidak Memahami Keputusan Brasil

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Sementara itu, situasi Raphinha menimbulkan sedikit ketegangan di Catalunya. Setelah diusir saat Brasil kalah 2-3 dari Jepang, bersama Carlo Ancelotti, akibat protes kerasnya atas gol terakhir Jepang, penyerang Barcelona itu dijatuhi sanksi larangan bermain otomatis pada pertandingan persahabatan kedua timnas Brasil melawan Singapura pada hari Selasa.

Masuk akal jika Barcelona berharap pemainnya kembali lebih awal agar dapat melakukan persiapan optimal untuk kembalinya pertandingan. Namun Federasi Sepak Bola Brasil memutuskan sebaliknya.

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Rodrigo Caetano, koordinator eksekutif umum timnas putra Brasil, menjelaskan: "Raphinha akan tetap bersama kami. Pada prinsipnya, ia akan tetap bersama kami... Kepergiannya tidak masuk akal, karena ia adalah salah satu pemimpin kami."