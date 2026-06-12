Di antara angka-angka yang fantastis dan kenyataan... Awal Piala Dunia Membongkar Kebohongan Infantino

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mendapat gelombang kritik pada jam-jam awal Piala Dunia 2026, setelah tayangan pertandingan antara Korea Selatan dan Republik Ceko memperlihatkan banyaknya kursi kosong di tribun penonton, meskipun sebelumnya telah dikonfirmasi adanya permintaan tiket yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk turnamen ini.

Adegan ini muncul kurang dari 24 jam setelah pernyataan Presiden FIFA Gianni Infantino, yang berbicara tentang antusiasme historis dalam pembelian tiket, menegaskan bahwa turnamen tersebut menerima sekitar 500 juta permintaan pemesanan, angka yang fantastis, yang digambarkan oleh pejabat Swiss itu sebagai 10 kali lipat dari yang terjadi pada edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya.

Tribun belum terisi penuh meski angka resmi menunjukkan sebaliknya

Pertandingan kedua dalam turnamen ini digelar di Stadion Kota Guadalajara, Meksiko, di mana panitia penyelenggara mengumumkan kehadiran 44.985 penonton dari total kapasitas 45.664 kursi.

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Namun, tayangan televisi memperlihatkan area luas kursi kosong, terutama di zona VIP, yang memicu pertanyaan mengenai akurasi angka yang diumumkan dan tingkat kehadiran sebenarnya pada beberapa pertandingan babak pertama.

Menurut surat kabar "Daily Mail", kontroversi semakin memanas mengingat pertandingan tersebut digelar di kota dengan populasi lebih dari 5,6 juta jiwa, sementara angka resmi menunjukkan bahwa jumlah kursi kosong tidak melebihi beberapa ratus saja.

Krisis harga tiket berlanjut

Masalah harga tiket menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi "FIFA" seiring dimulainya turnamen, setelah sejumlah penonton mengeluhkan kenaikan harga tiket beberapa pertandingan, bahkan yang tidak terlalu diminati.

Meskipun ada pembicaraan tentang permintaan tiket yang sangat tinggi, FIFA terpaksa menurunkan harga tiket untuk banyak pertandingan dalam upaya meningkatkan kehadiran penonton di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko selama beberapa bulan terakhir.

Selain itu, ribuan tiket masih tersedia melalui platform resmi penjualan kembali, termasuk untuk beberapa pertandingan besar, terutama pertandingan antara Amerika Serikat dan Paraguay di babak pertama.

Infantino: Kami menerima 500 juta permintaan

Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino sebelumnya membela kebijakan penjualan tiket, menekankan bahwa minat penonton terhadap turnamen ini telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Infantino mengatakan bahwa FIFA telah menerima 500 juta permintaan untuk tiket pertandingan Piala Dunia 2026, dibandingkan dengan sekitar 50 juta permintaan saja selama dua edisi sebelumnya secara keseluruhan, dan menilai bahwa volume permintaan saat ini melebihi semua angka historis sebelumnya sepuluh kali lipat.

Di sisi olahraga, tim nasional Korea Selatan berhasil membalikkan ketertinggalan mereka dari Ceko menjadi kemenangan 2-1, sehingga meraih 3 poin pertamanya di turnamen ini.