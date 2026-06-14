Di antara air mata dan rekor-rekor... Advoocat mencuri hati dan menorehkan sejarah di Piala Dunia

Pelatih veteran asal Belanda, Dick Advocaat, yang kini menangani tim nasional Curaçao, menjadi sorotan menjelang dimulainya pertandingan melawan tim nasional Jerman pada Minggu malam di Stadion NRG, dalam rangkaian pertandingan Grup 5 Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Setelah lagu kebangsaan Curaçao dan Jerman dikumandangkan, Advocaat menangis haru dalam adegan yang mengharukan beberapa saat sebelum peluit kick-off dibunyikan, menarik perhatian penonton dan media dalam salah satu momen paling mengharukan di turnamen ini hingga saat ini.

Jaringan statistik "Squawka" menyebutkan bahwa Dick Advocaat, yang berusia 78 tahun dan 260 hari, menjadi pelatih tertua yang memimpin tim nasional dalam sejarah putaran final Piala Dunia, mencetak rekor baru di turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia.

Sementara itu, jaringan "Opta" mencatat bahwa Advocaat kini menjadi pelatih tertua dalam sejarah Piala Dunia, menjelaskan bahwa selisih usia antara dirinya dan pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, yang berusia 38 tahun dan 326 hari, mencapai 39 tahun dan 299 hari, yang merupakan selisih usia terbesar antara dua pelatih yang saling berhadapan dalam sejarah turnamen ini.

Grup E juga mencakup timnas Ekuador dan Pantai Gading, dalam grup yang menampilkan perbedaan yang jelas dalam pengalaman dan sejarah sepak bola di antara tim-timnya, yang menambah keseruan dalam perebutan tiket ke babak selanjutnya.

Curacao mencatatkan partisipasi pertamanya di putaran final Piala Dunia, sebuah pencapaian bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sepak bola negara tersebut. Tim ini dikenal dengan julukan "Gelombang Biru", dan menjadi negara terkecil berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah yang berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia.

Kualifikasi Curaçao ke Piala Dunia 2026 terjadi setelah perjalanan luar biasa di babak kualifikasi zona CONCACAF di bawah kepemimpinan Advocaat, sehingga menjadi wilayah non-souverain pertama di Amerika yang berhasil mencapai putaran final Piala Dunia, sebuah pencapaian bersejarah yang menambah catatan prestasinya dan mencerminkan perkembangan luar biasa yang dialami sepak bola di pulau tersebut dalam beberapa tahun terakhir.